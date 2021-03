Scandal la Belgrad, la meciul Serbia - Portugalia, din preliminariile CM 2022, după ce golul valabil al lui Cristiano Ronaldo nu a fost acordat

Derby-ul grupei A, disputat pe arena „Maracana” din Belgrad, a avut un final tensionat. În minutul 90+3, la 2-2, Cristiano Ronaldo a trimis mingea pe sub portarul gazdelor, iar balonul a depășit clar linia porții, înainte să fie degajat de un fundaș. „Centralul” olandez Makkelie și asistentul său au lăsat jocul să curgă, spre disperarea lui Ronaldo.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021

How is this not a goal? Ronaldo robbed off a last minute winning goal and where is VAR when you need it the most!? pic.twitter.com/bd4xS2YGNZ — Soumya A (@soumyaagarwaal) March 27, 2021

Căpitanul Portugaliei a mers să îi ceară socoteală asistentului, gesticulând. Ca atare, CR7 a văzut cartonașul galben, moment în care a cedat.

epaselect epa09102241 Portugal?s Cristiano Ronaldo (L) argues with assistant referee during the FIFA World Cup 2022 qualifying soccer match between Serbia and Portugal in Belgrade, Serbia, 27 March 2021. EPA-EFE/Andrej Cukic

A aruncat banderola de căpitan și a părăsit terenul, deși nu se fluierase încă finalul partidei!

epa09102258 Portugal’s Cristiano Ronaldo reacts after the Group A of FIFA World Cup Qatar 2022 qualifier match at Rajko Mitic Stadium in Belgrade, Serbia, 27th March 2021. EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

Ulterior, Ronaldo a reacționat pe rețelele de socializare.

„Să fiu căpitanul Portugaliei este unul dintre cele mai mari privilegii din viața mea. Mereu dau și mereu voi da totul pentru țara mea, asta nu se va schimba vreodată. Dar există momente dificile cu care trebuie să te confrunți, mai ales când simți că o întreagă națiune este afectată. Capul sus și să înfruntăm următoarea provocare! Hai, Portugalia”, a scris CR7 pe Instagram.

La meciul de la Belgrad, arbitrii nu au beneficiat nici de tehnologia goal-line, nici de VAR, astfel că faza nu a putut fi revăzută, iar decizia rectificată.

Fotografii: EPA

Citeşte şi:

Operele controversate de artă expuse la sediul Primăriei Sectorului 1 vor fi scoase la licitație

Florin Cîțu dispune măsuri după protestul de la metrou: „Nu voi permite să fim șantajați de un grup de oameni organizați în stil mafiot”

Pieton înjunghiat de un şofer enervat că bărbatul traversa prea încet strada, în Constanța

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro După atâția ani, ‘Tanța’ RUPE TĂCEREA despre Teo Trandafir. De ce nu își mai vorbesc, deloc EXCLUSIV

Observatornews.ro Americanii au raportat un nou efect advers după vaccinarea cu Pfizer

HOROSCOP Horoscop 28 martie 2021. Săgetătorii trec printr-un moment destul de intens în relația cu cei dragi

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Ce a putut să declare selecţionerul Ungariei după eşecul cu 1-2 în faţa României U21: ”Ne aşteptam la asta de la români”

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)