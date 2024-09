Românul Laurențiu, martor în procesul pedofilului suspectat că a răpit-o și ucis-o pe Maddie McCann, acum 17 ani: „N-a găsit bani, a luat copilul"

Martorul Laurentiu C. (50 de ani) a fost audiat la Tribunalui Regional Braunschweig (Saxonia Inferioară) și a oferit detalii despre răpirea britanicei Maddie McCann acum 17 ani, obținute de la Christian Brückner (47 de ani), „cu care am împărțit închisoarea”, relatează Bild și The Sun.