HANDOUT - 17 August 2024, Portugal, Madeira: A Nasa earth picture shows smoke from forest fires drifting over Madeira Island on 17 August. The natural colour scenes of the OLI (Operational Land Imager) on Landsat 8 are overlaid with an infrared signal in order to better recognize the heat signature of active fires. Photo: Nasa Earth/ZUMA Press Wire/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits