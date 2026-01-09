FC Botoșani este surpriza plăcută a actualului sezon din campionatul Românesc. Moldovenii au „iernat” pe poziția a treia a clasamentului la un punct în spatele Rapidului și la două , de liderul la zi, Universitatea Craiova (40 pct).

Probleme serioase pentru jucătorii de la Botoșani

Doar că rezultatele bune ale celor de la FC Botoșani s-au obținut în condiții grele.

„Nu știu dacă știți, dar nouă ne plouă în vestiar! Plouă efectiv în vestiar… Ne-am dori și noi condițiile celorlalte cluburi și nu cerem foarte mult. Doar niște vestiare noi”, a spus Sebastian Mailat, într-un interviu pentru GSP.RO.

La rândul său, Andrei Miron, unul dintre liderii echipei a declarat: „Mie îmi pare foarte rău pentru că am fost acum zece ani prima oară la echipă și sunt aceleași condiții. Nu s-a schimbat absolut nimic! Chiar îmi pare foarte rău de această situație. Nu știu de cine depinde, cine trebuie să facă mai mult… E rușinos să joci în Liga 1 cu asemenea stadion și cu asemenea condiții”.

Acești băieți merită mai mult, mai ales prin ce au realizat în acest campionat. Un oraș mic din România este reprezentat cu cinste de echipa de fotbal. Și acest lucru ar trebui să sensibilizeze mai mult pe cei care pot face mai mult în sensul ăsta. Sperăm, avem speranțe… Sunt promisiuni, dar trăim într-o țară în care promisiunile sunt mai mult pe hârtie decât înfăptuite acolo unde trebuie Leo Grozavu, antrenor FC Botoșani:

Cum comentează primarul situația stadionului din Botoșani

Actualul stadion din localitate e construit în anii ’70 și este administrat în totalitate de către municipalitate, în cazul de față de primăria Botoșani.

„Orașul ăsta are și alte nevoi și trebuie să vedem dacă avem sumele necesare pentru stadion”, a fost replica primarului Cosmin Ionuț Andrei.

„Dacă nu avem bani pentru modernizări la stadion, pentru vestiare, poate vom cere un ajutor din partea Consiliului Județean Botoșani. Să ne ajute cu o suplimentare…”, a mai spus edilul.

Cosmin Ionuț Andrei

Cu trimitere directă la Valeriu Iftime, cel care conduce CJ Botoșani și care este principalul finanțator al echipei de fotbal, din fonduri private.

Edilul a precizat într-un dialog cu reporterii GSP.RO că „există o cerere pentru un milion de lei din partea echipei de fotbal pentru modernizări”. Ce urmează?

„Mi-au cerut un milion de lei, de curând. Să vedem dacă o să avem banii ăștia să-i dăm ca să-și modernizeze vestiarele, într-o fostă sală de lupte aflată sub tribuna oficială”, a mai spus acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE