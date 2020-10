Șeful Comisiei Tehnice de la FRF a fost prezent la conferința de presă de după meci, iar înainte de a începe, a avut un o ieșire nervoasă și un derapaj oribil la adresa lui Mutu.

Stoichiță a fost deranjat un mesaj primit pe telefon și l-a înjurat pe ”Briliant”, fără să își dea seama că microfoanele televiziunilor erau deja pornite, scrie Gazeta Sporturilor.

”Bă, dar e ceva ăsta… F***-te în gură, Mutule! Dacă nu te dau afară…”, a răbufnit Stoichiță.

Ulterior, în jurul orei 00.30, pe site-ul FRF au apărut scuzele lui Mihai Stoichiță.

Doresc să îmi cer scuze public pentru reacția mea dinaintea conferinței de presă, îmi cer scuze pentru limbajul folosit. Era doar o glumă cu selecționerul U21, Adrian Mutu, surprinsă într-un moment în care nu știam că microfoanele sunt pornite. Acest lucru nu reprezintă însă o justificare. Mutu se bucură de întreg respectul meu pentru întreaga muncă pe care o depune la conducerea selecționatei de tineret. El o știe, am vorbit cu el după acest moment. Regret reacția pe care am avut-o. Mihai Stoichiță

Intrat la emisiunea Sport Report, de la Telekom Sport, ”Briliantul” a oferit explicații.

”I-am spus că 4-3-2 era mai bine, decât 4-4-1 repriza a doua, poate de aceea s-a supărat. În nea Mihai am încredere. Am şi o superstiţie. Pe nea Mihai, înainte de toate meciurile, îl pun să vorbească cu echipa, iar dânsul are cuvintele la el”, a declarat Mutu.

Dacă învinge Danemarca, în ultima partidă din grupă, naționala de tineret, calificată deja la Olimpiadă, va accese și la Euro 2021.

