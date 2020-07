Pentru tehnicianul echipei FCSB, Toni Petrea, 45 de ani, ar putea fi primul trofeu din carieră, el activând până în prezent doar în calitate de antrenor secund.

”O victorie cu Sepsi ne-ar mai salva un pic sezonul. Păcat că nu vom avea suporteri în tribune, sigur ar fi fost o atmosferă foarte frumoasă”, a declarat Toni Petrea, care a fost investit antrenor la FCSB în urmă cu o săptămână.

Ultima Cupă a României cucerită de FCSB a fost în 2015.

De partea cealaltă, Sepsi Sfântu Gheorghe, club înființat în urmă cu nouă ani, se află în fața primului trofeu din istorie.

”Nu înţeleg programarea acestei finale când mai sunt atâtea meciuri de disputat, ar fi fost normal ca această Cupă să se desfăşoare în aceleaşi condiţii sau în condiţii de echilibru, toate echipele să aibă timp de odihneă. FCSB nu joacă, noi jucăm din 3 în 3 zile, nu e normal, dar ce mai e normal în România?”, se plângea Leo Grozavu, tehnicianul de la Sepsi, înaintea finalei Cupei României.

În cazul în care FCSB va cuceri trofeul, FC Botoșani va juca în viitoarea ediție din Liga Europa. ”Doar n-o să ţin cu Sepsi! Sigur, ţin cu FCSB” a mărturisit patronul de la Botoșani, Valeriu Iftime.

Sepsi, traseul până în finală:

Sepsi vs Ripensia Timişoara 4-1

Sepsi vs Astra 4-2

Sepsi vs Petrolul 1-0

Sepsi vs Poli Iaşi 5-1 şi 3-0



FCSB, traseul până în finală:

FCSB vs Metaloglobus 2-0

FCSB vs Universitatea Cluj 1-0

FCSB vs Hermannstadt 2-1

FCSN vs Dinamo 3-0 şi 1-0



Echipele probabile:

Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Fl. Ștefan – R. Deaconu, Vașvari – Carnat, Achahbar, Ștefănescu – Safranko. Antrenor: Leo Grozavu

Rezerve: Fejer, L. Kovacs, G. Dragomir, L. Fulop, T. Diaz, Andrezly, I. Fulop, Karanovic, Csiszer



FCSB: A. Vlad – V. Crețu, Miron, I. Cristea, Panțâru – Olaru, Ov. Popescu, Fl. Tănase – Man, Ad. Petre, Fl. Coman. Antrenor: Toni Petrea



Rezerve: Udrea, Moruțan, Soiledis, Vână, C. Dumitru, Oaidă, Pantea, Pandele, Ad. Niță.

Brigada de arbitri: Sebastian Colțescu (Craiova) – Ovidiu Artene (Vaslui) și George Neacșu (Câmpulung Muscel).

Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești

În campionat, FCSB se află pe locul 5 în play-off cu 28 de puncte, în timp ce Sepsi este pe 4 în play-out, tot cu 28 de puncte.

