Imaginea steagului cu mesajul „nu ne predăm” inscripționat în limba sârbă a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a fost distribuită de Hajrulla Ceku, ministrul culturii, tineretului și sportului din Kosovo.

„Imagini rușinoase din vestiarul Serbiei, care afișează mesaje pline de ură, xenofobe și genocidare la adresa Kosovo, în timp ce exploatează platforma Cupei Mondiale FIFA”, a scris Ceku, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Disgraceful images from #Serbia locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards #Kosova, while exploiting #FIFAWorldCup platform.



We expect concrete actions from @FIFAcom considering that the @FFK_KS ?? is a full FIFA and UEFA member. pic.twitter.com/xwu6i0j7dG