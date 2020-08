Simona Halep, campioana contractelor de publicitate din sportul românesc, nu marchează postările în care face reclamă pe Instagram. Nici Horia Tecău, nici Cristina Neagu nu o fac

Simona Halep e cel mai cunoscut și bine cotat sportiv al momentului din România, iar la cei 28 de ani pe care îi are cele mai importante branduri și-au asociat imaginea cu ea. Doar că aceasta nu-și marchează postările publicitare de pe Instagram.

Pe contul său personal de Instagram, Halep are 284 de postări cu iz publicitar, dintre care doar două sunt marcate ca atare. Adică 0,70% din total. Ambele sunt clipuri video și reprezintă un parteneriat plătit cu Nike, publicate pe 14 și 17 mai. Nike este sponsorul principal al Simonei și primeşte anual e în jur de 1,7 milioane de euro în urma înțelegerii.

32 de milioane de euro a făcut în carieră Simona Halep doar din tenis, cel mai mare premiu fiind câștigat în 2019, după ce a încasat 2,9 milioane de dolari din cucerirea Wimbledon, Grand Slam-ul londonez.

Pe lângă Nike, alături de Halep au venit alte două branduri importante din domeniul auto şi al ceasurilor de lux: Mercedes şi Hublot (foto).

În 2016, Simona a semnat cu firma celebrelor ceasuri elvețiene, iar din acel moment în fiecare an sportiva primește obiecte de lux cu valori cuprinse între 10.000 și 100.000 de euro. Halep are trei postări în care promovează ceasurile pe contul său, folosint tag-ul companiei: pe 23 august 2018, pe 3 aprilie și 24 iulie 2020. Niciuna nu este marcată cu publicitate!

Rexona, postări pe bandă rulantă

Un alt contract, de câte sute de mii de euro, pe care îl are Halep este cu Banca Transilvania. Sportiva a filmat un clip, dar a realizat și un miniserial cu performanțele ei din tenis în care și-a asociat imaginea cu banca.

Jucătoarea de tenis are patru postări publicitare despre Banca Transilvania, nemarcate ca fiind publicitate. Pe 29 ianuarie 2018, 28 august și 29 noiembrie 2019, dar și pe 5 iulie 2020. “Se apropie 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Împreună cu prietenii de la @banca_transilvania avem un mesaj pentru voi”, este una dintre postările Simonei.

Planul nostru este o colaborare pe mai mulţi ani cu Simona Halep şi, deşi încă este devreme, vom atinge mai mulţi piloni strategici pentru dezvoltarea României – de la încrederea în sine şi moralul românilor, probabil vom continua cu educaţia sportivă şi, de ce nu, până la educaţie pe plan general”. Sergiu Mircea, director de marketing Banca Transilvania

Cele mai multe poze și clipuri video urcate pe Instagram sunt la deodorantele Rexona. Are cinci postări: 21 decembrie 2019, 24 martie, 29 aprilie, 23 iulie și 2 iulie 2020. Niciuna nu este marcată, dar se sportiva folosește tag-ul companiei! “Ți-am pregătit câteva idei pentru provocarea #FaMiscareDinOrice pe profilul prietenilor de la @Rexona_ro! Vezi clipurile și dacă te-am inspirat, arată-mi cum faci mișcare cu un tag către mine și @rexona_ro folosind #FaMiscareDinOrice”, a scris Halep la una dintre postările sale.

“M-am distrat ca un copil azi cu Dorna Junior”

Pe lângă aceste postări, Halep mai promovează și compania Dorna. Cu care a participat și la câteva campanii umanitare.

A avut șapte postări, toate în 2019, niciuna marcată cu publicitate. “M-am distrat ca un copil azi cu Dorna Junior și mult șotron” sau “O zi perfectă începe cu o tură de alergare în parc și multă hidratare. Ia o Dorna Sport și hai și tu!”, a postat Halep. Din informațiile ziarului, în urma contractului cu Dorna sportiva a încasat 400.000 de euro.

“Am pierdut lupte într-o singură secundă și am câștigat altele la fel de repede. De aceea am acceptat provocarea Dorna și mi-am luat un job de o secundă în sprijinul copiilor născuți prematur. Sunt convinsă că implicarea mea, dar și a fiecăruia dintre voi, va contribui la susținerea copiilor născuți înainte de termen”. Simona Halep, jucătoare de tenis

Dacă în cazul companiilor de mai sus Halep a postat pe Instagram mesaje publicitare, sportiva născută în Constanța a mai avut și alte contracte importante. A primit un milion de euro de la Adidas pe an, timp de trei ani, 700.000 de euro de la Vodafone, după ce a apărut alături de mama sa, Tania, într-o reclamă. Și încă 500.000 de euro de la Dedeman, o companie care se ocupă cu vânzarea de materiale de construcții și amenajări interioare.

Și Tecău fentează marcajele de publicitate

Horia Tecău este un model pentru companii atunci când vine vorba de reclame. Acesta a semnat de curând un acord cu cei de la Lidl pentru a apărea într-un serial pe internet alături de Chef Florin Dumitrescu și actorul Andrei Aradits. Horia a mai fost imaginea BMW în România, ambasadorul șamponului Head&Shoulders, al firmei de echipament sportiv Wilson, dar și a ness-ului Amigo.

Pe 14, 21 și 23 august, anul trecut, Tecău a promovat supermarketul fără să marcheze postările ca publicitate. “Sper că nu ați pierdut meciul sezonului din noul episod Like în Bucătărie! Urmăriți cooking show-ul @lidlromania, rezolvați quiz-ul și câștigați și voi premiile puse la bătaie acolo. Baftă!”, a scris jucătorul de tenis.

Acesta mai are o postare publicitară pe 7 iulie 2019, nemarcată la Mastercard și una la Gerovital, pe 27 mai. O singură postare de pe contul lui Tecău este marcată corespunzător. Pe 19 iunie 2020: “Alătură-te campaniei Sports Days de la @gsmnet_ro, unde ai acces la cele mai interesante gadgeturi de fitness cu reduceri și transport gratuit”.

Neagu, nicio postare marcată

Cristina Neagu e cel mai bine plătită handbalistă din România, 17.500 de euro! Declarată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume, notorietatea i-a adus jucătoarei de la CSM București mai multe contracte de publicitate. În ultimii ani, Cristina a fost contactată de mai multe companii interne și internaționale pentru a-și asocia imaginea, iar handbalista a acceptat imediat.

Cristina este imaginea Tedi în România, producător de sucuri pentru cei mici, în 2018 a semnat cel mai important contract de imagine, cu producătorul de băuturi energizante Red Bull, apoi cu DB Schenker, o companie de logistică și transport din România, iar cel mai recent, cu Kaufland.

În ultimele trei luni, Neagu a avut 8 postări publicitare la Kaufland fără marcaj. “Muncă, echipă, eșecuri, revenire, adaptare și îmbunătățire. Unde credeți că duc toate acestea? Aflați astăzi, în ultimul episod al seriei #PasCuPas #KauflandCariere #CN8”, e textul uneia dintre postări. Al doilea sponsor vizibil e RedBull, care a avut șase postări în care nu a fost marcată publicitatea.

Libertatea a încercat să ia legătura cu cei trei sportivi pentru a le cere un punct de vedere. Fără succes însă, până la ora publicării acestui material.

Messi și-a marcat toate postările, lui Ronaldo i-a scăpat una singură

Situația se schimbă când vorbim cei mai importanți jucători ai planetei. Ne oprim la Cristiano Ronaldo, starul echipei naționale al Portugaliei și liderul lui Juventus. Acesta are în ultimul an 17 postări publicitare, dintre care 16 sunt marcate corespunzător! Chiar și la firmele ale cărui patron este: una pentru hotelul său de lux și alte cinci pentru alte produse pe care le comercializează.

Pe lângă acestea, Cristiano mai are două postări la Herbalife, patru la Clear Hair, trei la Nike și una la Uniecampus. Surprinzător, singura postare nemarcată corespunzător este din 21 ianuarie, chiar la hotelul său.

Dacă Ronaldo a ratat o singură postare, Leo Messi, starul Barcelonei și câștigător de 6 ori al titlului cel mai bun jucător din lume are 24 de postări publicitare în ultimul an, toate marcate! La fel ca și Ronaldo, inclusiv la firmele sale: de haine (3) sau de divertisment (2). Cele mai multe reclame plătite pe contul de Instagram al lui Messi sunt la Adidas, șapte, urmat de Pepsi, Gatorade și Lays – fiecare câte trei. Messi a mai promovat un hotel din Ibiza, un eveniment din Dubai la care a participat, dar și un magazin de haine.

Nadal: 5 postări, niciuna marcată. Djokovici, Federer sau Pliskova le marchează parțial

Cum stă situația în clasamentul WTA? Locul 1, ocupat de australianca Ashleigh Barty are în 2020 doar 5 postări publicitare pe care nu le-a marcat corespunzător. Patru dintre acestea fiind la Jaguar, iar una la un producător de sucuri. Jucătoarea din Cehia Karolina Pliskova, locul 3 în clasament, are în ultimul an tot cinci postări în care face reclamă. Trei dintre ele sunt marcate ca fiind plătite. Karolina are contract cu un dealer de mașini ale cărui postări sunt marcate, în schimb la Fila și Hublot, nu.

Păstrăm domeniul, dar trecem la masculin. Sârbul Novak Djokovici a postat în ultimul an 6 imagini sau clipuri publicitare. Și le-a împărțit în mod egal: 3 sunt marcate (2 la firma de echipament sportiv Asics, și una la Peugeot), iar alte trei nemarcate (2 la Lacoste și una la Asics).

Roger Federer nu are prea multe postări în 2020, dar dintre acestea una singură este publicitară și este marcată corespunzător, pe 6 iulie la On Running. Rafael Nadal, în prezent locul 1 în clasamentul ATP, are cinci postări publicitare în 2020 și niciuna nu este marcată! Trei dintre ele sunt la marca de mașini Kia, iar două la Nike.





