„Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor în perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori, nu am avut dureri, dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri” a declarat sportiva din Constanța.

După despărțirea de australianul Darren Cahill, oficializată la sfârșitul săptămânii trecute, specialiștii au avut păreri împărțite în privința felului în care Simona Halep ar trebui să-și gestioneze viitorul sportiv. Ilie Năstase a afirmat că liderul WTA nu mai are nevoie de antrenor, în timp ce Florin Segărceanu și Firicel Tomai au fost de părere că Halep nu se poate menține în topul tenisului feminin mondial pe cont propriu.