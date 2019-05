La final, Simo nu părea foarte supărată din pricina eșecului care i-a interzis visul de a ajunge iar pe primul loc în ierarhia WTA.

„E o adevărată plăcere să fiu din nou aici, în această postură. Sunt supărată că am pierdut, dar Kiki a meritat victoria. Toată săptămâna a jucat un tenis extrem de bun, țin s-o felicit. Mi-ai luat două finale, două trofee. Sper ca în viitor să ne mai întâlnim și să-mi pot lua revanșa.

Mulțumesc tuturor celor care au venit la meci, e întotdeauna o plăcere să vin la acest turneu, unde arăt cel mai bun tenis al meu. Mulțumesc echipei mele, mulțumesc antrenorului, mamei male, Virginiei Ruzici și tuturor celor care fac un turneu atât de minunat. Mulțumesc și domnului Țiriac, sper că nu e foarte dezamăgit. A fost un turneu grozav și abia aștept să revin aici la anul”, a spus Simona Halep.

”You took finals from me, two trophies. Hopefully in the future we can play more and I can take revenge in one.”

