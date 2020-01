De Viorel Tudorache,

Pe lână bagajele obișnuite, Simona, 28 de ani, și-a luat cu ea la Antipozi și o geantă la care ține foarte mult, pe care este scris mesajul ”Love is like sweet nectarine” (Dragostea este ca o nectarină dulce).

Înaintea de a se îmbarca în avionul care a dus-o la Adelaide, pentru primul său turneu (13-18 ianuarie), Simona Halep a vorbit cu jurnaliștii care au așteptat-o la aeroportul Henri Coandă.

”Am gânduri bune, pozitive, plec cu mare drag în această deplasare. M-am pregătit foarte bine și la Dubai, și acasă. Sunt bucuroasă și sper să fie cât se poate de bine anul acesta. Nu pot să vă spun ce dorință mi-am pus la trecerea dintre ani, pentru că după aceea nu se mai îndeplinește. Încă mai cred în lucrurile astea”, a spus Simona Halep.

”Îmi doresc maximum la Australian Open”

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon și-a asigurat fanii că este sută la sută aptă fizic și țintește spre un al treilea titlu de Grand Slam, la Australian Open (20 ianuarie – 2 februarie).

”Îmi doresc maximum, sper să fiu cât se poate de bine pregătită la Melbourne. Este cel mai important turneu. Am o perioadă destul de bună înainte pentru pregătire și am încredere că o să fie bine. Mă simt foarte bine fizic, nu am nicio problemă, m-am antrenat bine. Sunt puternică pe picioare, pe tot corpul. A fost o perioadă super, super bună și mă bucur că am fost aptă 100%”, a spus Simona Halep.

Simona Halep se antrenează cu zâmbetul pe buze alături de stafful său și de iubitul ei, Toni Iuruc (dreapta sus) FOTO: instagram

Numărul 4 WTA și-a setat un obiectiv special pentru 2020: să câștige o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

”Olimpiada este prioritatea mea pentru anul acesta, vreau să ajung cât se poate de odihnită și cât se poate de fresh la acea competiție. Nu o să fie ușor pentru că presiunea este diferită, dar orice ar veni peste ar fi ceva în plus și ar fi frumos. Eu sper să fiu mai matură decât în 2019, să fiu mai pozitivă, să am o atitudine mai bună, să-mi meargă cât de bine se poate. Nu mai există niciun fel de presiune, vreau să mă bucur de ceea ce fac”, a mai spus Simona Halep.

