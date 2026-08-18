De ce este importantă temperatura în camera în care dormim

Temperatura din camera în care dormim nu este doar o problemă de confort. Temperatura mediului influențează mecanismele biologice care pregătesc organismul pentru somn. Spre seară, ceasul circadian favorizează o scădere ușoară a temperaturii interne, tocmai pentru a ne pregăti. Vasele de sânge de la nivelul pielii, mai ales al mâinilor și picioarelor, se dilată, iar corpul elimină mai ușor căldura. Această răcire este unul dintre semnalele care însoțesc instalarea somnului. Dacă în dormitor este foarte cald, mai ales dacă aerul este și umed, eliminarea căldurii devine mai dificilă.

Analizele cercetărilor despre somn și termoreglare arată că expunerea la căldură poate crește timpul petrecut treaz și poate reduce somnul profund și somnul REM, etape importante pentru refacerea fizică, memorie și reglarea emoțiilor. Totuși, există mai mulți factori de care trebuie ținut cont.

Care este temperatura potrivită pentru dormit

Nu putem spune că există o temperatură ideală, una identică pentru toată lumea. Pentru majoritatea adulților, un dormitor răcoros, aflat aproximativ între 16 și 20 de grade, reprezintă un punct bun de pornire.

Vara, când afară sunt peste 30 de grade, menținerea dormitorului la 18 grade, mai ales fără aer condiționat, este imposibilă și nici nu este nevoie să transformăm această valoare într-un obiectiv, poate fi chiar frustrant.

O țintă realistă este să păstrăm camera cât mai aproape de zona de confort, ideal în jur de 20-24 de grade, și să reducem acumularea de căldură pe parcursul zilei.

În recomandările pentru perioadele caniculare, Organizația Mondială a Sănătății propune menținerea temperaturii interioare sub 32 de grade ziua și sub 24 de grade noaptea, mai ales în locuințele în care se află sugari, persoane de peste 60 de ani sau oameni cu boli cronice.

Această valoare este o una de protecție în timpul caniculei, nu o regulă strictă.

Ce înseamnă, de fapt, o cameră prea caldă

Pentru somn, camera este prea caldă atunci când organismul nu mai poate elimina căldura suficient de ușor pentru a se simți confortabil. Semnele obișnuite sunt dificultatea de a adormi, transpirația persistentă, nevoia de a întoarce mereu perna, trezirile frecvente, setea, agitația și senzația de somn superficial.

În cazul multor adulți, disconfortul începe să fie evident când temperatura dormitorului trece de 24-26 de grade, dar nu există un prag universal valabil.

La aceeași temperatură, o cameră cu umiditate ridicată și aer nemișcat poate fi mult mai greu de suportat decât una uscată și bine ventilată. Umiditatea mare încetinește evaporarea transpirației, principalul mecanism prin care corpul pierde căldură în astfel de condiții.

O noapte la 26 de grade nu este neapărat o problemă la fel de mare pentru toată lumea. Pentru un adult sănătos, cel mai probabil efect va fi un somn un pic mai slab. Riscul devine mai mare când temperatura interioară se apropie sau depășește 30 de grade, când aerul este foarte umed, când căldura persistă mai multe nopți la rând sau când persoana nu se poate hidrata și răcori adecvat. Contează și temperatura acumulată în timpul zilei, pentru că după mai multe zile și nopți fierbinți, organismul are mai puține ocazii să se refacă.

Cum afectează căldura somnul

Primul efect este că adormim mai greu. Corpul încearcă să elimine căldură, iar transpirația, pielea umedă și senzația de disconfort mențin o stare de alertă care nu ne permite să ne relaxăm și să adormim.

Apoi, somnul tinde să devină fragmentat. Chiar dacă persoana nu își amintește toate trezirile, acestea pot reduce continuitatea somnului. Studiile indică o scădere a somnului profund și a somnului REM în condiții de căldură, precum și o creștere a perioadelor de veghe. Consecințele pot fi resimțite a doua zi sub forma oboselii, iritabilității, atenției mai slabe, timpului de reacție mai lent sau a durerilor de cap.

Transpirația abundentă poate contribui și la pierderea de apă și săruri. O persoană care a petrecut ziua în căldură, a făcut efort, a consumat alcool sau nu a băut suficientă apă poate începe noaptea deja deshidratată. Într-un astfel de context pot apărea sete intensă, gură uscată, slăbiciune, amețeală ori crampe musculare.

Căldura determină și dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii, iar inima trebuie să lucreze mai mult pentru a menține circulația și a ajuta organismul să piardă căldură.

Pentru majoritatea adulților sănătoși, o noapte caldă va rămâne în primul rând neplăcută. În schimb, expunerea prelungită poate agrava problemele persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, renale sau diabet.

OMS arată că temperaturile ridicate din timpul zilei și nopții produc un stres cumulativ asupra organismului și pot agrava bolile existente, mai ales în timpul valurilor de căldură.

Sunt mai vulnerabili sugarii și copiii mici, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, oamenii cu boli cronice, cei care locuiesc singuri sau au mobilitate redusă și persoanele care iau anumite medicamente.

Unele tratamente pot influența transpirația, hidratarea, tensiunea arterială sau capacitatea corpului de a-și regla temperatura.

Cum poți răcori camera fără aer condiționat

Cea mai eficientă strategie de răcorire a unei camere pe timp de caniculă începe dimineața, nu la ora de culcare. Dacă aștepți până când dormitorul s-a încins, pereții, podeaua și mobilierul vor continua să elibereze căldură ore întregi.

Ține ferestrele închise atunci când aerul de afară este mai cald decât cel din casă. Trage jaluzelele, obloanele sau draperiile înainte ca soarele să ajungă direct pe geam. Dacă nu ai obloane, ajută și o perdea opacă sau un cearșaf pus în geam.

Când temperatura de afară coboară sub cea din locuință, de obicei seara târziu sau dimineața devreme, deschide ferestrele și ușile interioare pentru a crea curent. Dacă locuința are ferestre pe laturi opuse, ventilația poate evacua mai repede aerul cald.

Oprește luminile și aparatele care nu sunt necesare. Televizorul, calculatorul, consola, cuptorul și chiar unele încărcătoare degajă căldură. În zilele caniculare, este mai bine să gătești dimineața, să folosești preparate reci sau să alegi metode care încălzesc mai puțin bucătăria.

Alege camera cea mai răcoroasă pentru dormit, chiar dacă pentru câteva nopți aceasta nu este dormitorul obișnuit. Camerele orientate spre nord sau est sunt adesea mai răcoroase seara. Într-o casă cu etaj, nivelul inferior poate fi semnificativ mai confortabil, deoarece aerul cald se ridică.

Pregătirea corpului pentru somn atunci când în cameră este cald

Folosește lenjerie subțire și materiale cât mai naturale. Hainele largi, din materiale care permit evaporarea transpirației, sunt mai confortabile decât cele strâmte.

Protecțiile impermeabile pentru saltea pot reține căldura, astfel încât merită verificat dacă ele sunt una dintre sursele disconfortului.

Un duș călduț înainte de culcare poate reduce disconfortul. Există dovezi că o baie sau un duș cald, făcut cu una-două ore înainte de culcare, poate favoriza ulterior eliminarea căldurii prin piele și poate scurta timpul necesar pentru a adormi. De asemenea, și un duș răcoritor poate fi util atunci când îți este prea cald.

Poți umezi ușor pielea cu un prosop sau cu un pulverizator și apoi să folosești ventilatorul, deoarece evaporarea produce răcire. O compresă rece, învelită într-un prosop, poate fi aplicată pentru scurt timp pe ceafă.

Hidratează-te constant în timpul zilei și ține apă lângă pat, dar evită să bei o cantitate foarte mare chiar înainte de culcare, deoarece vei fragmenta somnul prin drumuri repetate la baie.

Află și Câtă apă trebuie să consumi când este caniculă?

Alcoolul este contraindicat înainte de somn. Poate crea somnolență la început, dar fragmentează somnul ulterior și favorizează deshidratarea.

Limitează și cofeina în a doua parte a zilei. Cina foarte grea și exercițiile intense făcute târziu cresc și ele temporar producția de căldură a organismului, așa că este preferabil să le muți mai devreme, mai ales pe timp de caniculă.

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