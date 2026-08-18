Elafonisi, a doua cea mai frumoasă plajă din lume

Frumusețea a trei plaje din Grecia a fost remarcată în cea mai recentă ediție a Global Beach Index 2026, realizat de Beach.com. Elafonisi ocupă primul loc în Europa și al doilea în lume în topul celor mai frumoase plaje din lume, fiind devansată doar de Trunk Bay, din St. John, Insulele Virgine Americane.

Succesul Greciei nu se oprește însă la Elafonisi. Alte două plaje din regiunea Chania au fost incluse în top 25 mondial: Falasarna se află pe locul 14, în timp ce Balos ocupă poziția 21.

Potrivit travelandleisure.com, pentru realizarea clasamentului din acest an, echipa Beach.com a analizat sute de propuneri și nominalizări venite din partea experților, mii de recenzii și rapoarte detaliate privind culoarea și claritatea apei furnizate de NASA.

Rezultatul a fost o listă cu 25 dintre cele mai bune plaje din lume.

Nisip roz, apă turcoaz și o lagună prin care poți merge

Plaja Elafonisi este situată în sud-vestul insulei Creta. Cu ape calme și puțin adânci, de un turcoaz intens, și nisip cu nuanțe rozalii, este una dintre cele mai spectaculoase destinații de litoral din Grecia.

Potrivit raportului, Elafonisi și-a câștigat locul în clasament datorită apelor sale extrem de limpezi, considerate printre cele mai bune din studiul realizat. „Plaja Elafonisi își merită locul datorită apelor sale albastre și cristaline, care se numără printre cele mai bune din cadrul studiului. Cu peste 32.000 de recenzii pe Google, este una dintre cele mai recenzate plaje, iar ratingul său ridicat pe Google dovedește popularitatea sa susținută și pe scară largă”, se arată în raport.

Elafonisi a fost, de asemenea, recomandată de mai mulți experți consultați pentru clasament.

Scriitoarea de călătorii Annemarie Dooling s-a numărat printre aceștia. Ea a apreciat „laguna cu ape turcoaz, pe care te poți plimba” și a descris locul ca fiind o „plajă minunată pentru familii sau un loc ideal pentru cei care vor să se plimbe prin apă”.

De unde vine culoarea roz a nisipului

Unul dintre elementele care fac Elafonisi atât de ușor de recunoscut este nisipul rozaliu, o caracteristică rară pentru plajele europene. Culoarea este dată de mici fragmente de coral zdrobit și de cochiliile unor organisme marine microscopice numite foraminifere.

„Este un cadru perfect pentru o fotografie uimitoare, mai ales datorită contrastului cu apa de culoarea acvamarinului”, se precizează în raportul Beach.com. Plaja a primit 4,5 puncte din 5 pentru frumusețe, în timp ce pe Google Reviews are un rating de 4,6.

Elafonisi, într-o zonă protejată Natura 2000

Frumusețea locului nu se limitează la plajă și la apa turcoaz. Editorii clasamentului au evidențiat și flora locală din zona Elafonisi, care face parte dintr-o arie protejată Natura 2000.

Potrivit Beach.com, în această zonă există peste 100 de specii rare și endemice de plante. Turiștii care ajung aici spre sfârșitul verii sau la începutul toamnei pot avea ocazia să vadă și narcisele de mare, cunoscute și sub denumirea de crinul de Knossos, care înfloresc pe dune.

Nu este prima dată când Elafonisi primește o recunoaștere internațională pentru frumusețea sa. În 2025, TripAdvisor a desemnat Elafonisi cea mai bună plajă din lume.

În clasamentul TripAdvisor din 2026, plaja din Creta s-a clasat pe locul al doilea.

Falasarna, locul 14 în clasamentul mondial

Pe poziția a 14-a în topul Beach.com se află Falasarna, o altă plajă cunoscută din regiunea Chania. Falasarna este situată la 59 de kilometri vest de Chania și la 12 kilometri vest de Kissamos, în sudul Mării Cretei. Zona face parte din rețeaua Natura 2000 datorită diversității florei și faunei, precum și peisajului.

A treia plajă din Grecia prezentă în clasament este Balos, care ocupă locul 21.

Balos este o lagună aflată în peninsula Gramvousa, în extremitatea nord-vestică a Cretei. Administrativ, aceasta aparține de municipiul Kissamos și se află la 17 km de Kastelli.

Laguna este situată între peninsula Gramvousa, masivul muntos Geroskínos și peninsula stâncoasă Tigani.

Balos este caracterizată de ape puțin adânci și nisip alb, care în anumite zone capătă nuanțe roz datorită fragmentelor de scoici și corali.

Top 25 cele mai frumoase plaje din lume

Clasamentul Global Beach Index 2026 realizat de beach.com este deschis de Trunk Bay, din St. John, Insulele Virgine Americane. Pe locul al doilea se află Elafonisi, din Creta, urmată de Grace Bay din Turks și Caicos și Flamenco Beach din Puerto Rico.

În top mai apar Golden Horn din Croația, Palolem din India, Sandy Point National Wildlife Refuge din St. Croix, Balandra din Mexic, Falésia din Portugalia și Eagle Beach din Aruba. Locurile 11-20 sunt ocupate de Gulf Shores din Alabama, Boulders din Africa de Sud, Playa de Cofete din Spania, Falasarna din Grecia, Huntington Beach din California, Seven Mile Beach din Insulele Cayman, Magen’s Bay din St. Thomas, Mont Choisy din Mauritius, Su Giudeu din Sardinia și Tropic of Cancer Beach din Bahamas.

Pe poziția 21 se află Balos din Grecia, urmat de South Vero Beach Park din Florida, Cas Abao din Curaçao, Baby Beach din Aruba și Maspalomas din Gran Canaria.

Vezi și: Top 7 cele mai frumoase plaje din Grecia, de la nisipul roz din Creta la peisajul selenar din Milos. Recomandările experților pentru vara 2026

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