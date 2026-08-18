Cazare și mâncare gratuite pe o insulă din Sicilia

Să petreci vara pe o insulă din Sicilia fără să plătești cazarea și mâncarea este o ofertă greu de refuzat pentru mulți turiști. O astfel de oportunitate este oferită de restaurantul de familie „Levanzo Home Food”, însă cei interesați trebuie să fie pregătiți să muncească în schimbul beneficiilor.

Restaurantul se află pe insula Levanzo și caută, prin intermediul platformei Worldpackers, voluntari care să ajute în bucătărie. Oferta, intitulată „Vară și gătit tradițional pe insula Levanzo”, se adresează persoanelor care vor să descopere stilul de viață local și cultura siciliană.

Ce primesc voluntarii

Gazdele le oferă voluntarilor cazare într-un cort de glamping amenajat și dotat, precum și o baie privată destinată membrilor echipei, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Oferta include și trei mese pe zi: micul dejun, prânzul și cina. Perioada de ședere poate fi cuprinsă între minimum două și maximum 12 săptămâni, în funcție de înțelegerea dintre gazde și candidat și de disponibilitatea acestuia. Nu toate cheltuielile sunt însă acoperite. Biletele de avion, asigurarea de călătorie, transportul local și, dacă este cazul, viza trebuie organizate și plătite de voluntari.

25 de ore de muncă pe săptămână

În schimbul cazării și al meselor, voluntarii trebuie să lucreze 25 de ore săptămână, activitatea constând în ajutor în bucătărie, pregătirea meselor pentru clienți, dar și participarea la finalizarea și servirea preparatelor. Candidații devin astfel parte din activitatea de zi cu zi a restaurantului de familie, aflat într-o zonă liniștită și rurală a insulei. Potrivit descrierii ofertei, restaurantul este axat pe preparate din fructe de mare și paste organice, iar mâncarea este servită la o masă comună.

Foarte important, oferta nu este destinată cuplurilor sau persoanelor care vor să se înscrie și să vină împreună. Doritorii trebuie să aibă un nivel intermediar de italiană sau cunoștințe de bază de limba engleză. Sunt apreciate, de asemenea, o atitudine pozitivă și proactivă, disponibilitatea de a munci și un nivel ridicat de ordine și igienă. Experiența nu este, prin urmare, concepută doar ca o ședere pe o destinație mediteraneană, ci ca o oportunitate de a descoperi bucătăria locală, modul de funcționare al unui restaurant de familie și viața de pe o insulă de mici dimensiuni prin intermediul muncii de zi cu zi.

Fără Wi-Fi, pentru un „detox digital”

Un detaliu important pentru cei care iau în calcul această experiență este faptul că spațiul de cazare nu are Wi-Fi. Șederea este concepută și ca o formă de „detox digital”, oferind posibilitatea de a petrece câteva săptămâni departe de conectarea permanentă la internet, rețelele sociale și obligațiile profesionale. Pe de altă parte, lipsa unei conexiuni Wi-Fi face ca oferta să nu fie potrivită pentru nomazii digitali sau pentru persoanele care trebuie să lucreze în mod regulat online în timpul șederii.

Nu este o vacanță complet gratuită

Deși voluntarii nu plătesc pentru cazare și primesc trei mese pe zi, oferta nu trebuie confundată cu o vacanță complet gratuită.

Cei acceptați trebuie să muncească 25 de ore în fiecare săptămână, să își suporte costurile pentru transportul până la destinație, asigurare și transport local și să îndeplinească cerințele privind limba și celelalte condiții impuse de gazde.

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