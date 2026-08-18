Potrivit unei analize publicate de ETNews și citată de Engadget, gigantul sud-coreean intenționează să lanseze un model pliabil și mai lat în 2027.

Zvonuri noi despre un pliabil și mai lat

Deși detaliile sunt limitate, se speculează că acest nou smartphone nu va păstra raportul de aspect 4:3 al actualului Z Fold8.

Conform surselor citate, Samsung dorește să creeze „un raport de aspect al ecranului optimizat pentru vizionarea de conținut video”, ceea ce sugerează formate precum 16:9 sau 16.10.

Probleme actuale și soluții viitoare

În ciuda unei primiri excelente pe piața pliabilelor, Z Fold8 a fost criticat pentru raportul de aspect 4:3, care obligă, totuși, la apariția acelor margini negre la limitele superioară și inferioară ale ecranului în timpul redării conținutului video.

Un model cu un raport de imagine mai larg ar putea remedia această problemă, oferind o experiență mai bună pentru utilizatorii care consumă conținut multimedia.

Ambiții mari pentru 2027

Pe lângă noul pliabil, Samsung ar lucra la alte patru device-uri pliabile pentru 2027: noi versiuni ale Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8 și un Galaxy Z TriFold adus la standardele anului viitor.

Reamintim că TriFold a fost retras din piață din cauza prețului ridicat, care ajungea la aproximativ 3000 de euro la lansare.

Ce urmează acum pentru Samsung?

Conform tradiției, detaliile vor fi confirmate, probabil, în cadrul evenimentului Samsung Unpacked din iulie 2027.

Între timp, este aproape o certitudine că Apple va lansa propriul smartphone pliabil în acest an, în luna septembrie, alături de noua gamă iPhone 18 Pro. Ulterior, tot în 2027, compania americană ar urma să lanseze iPhone 18 și iPhone Air 2.

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