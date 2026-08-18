Campania de rechemare vizează circa 848.000 de automobile din Statele Unite și 107.000 din Canada, Mexic și alte piețe internaționale.

Problema semnalată împiedică afișarea corectă a imaginilor furnizate de camera video pentru mersul înapoi, creând riscuri în timpul manevrelor de parcare sau deplasare cu spatele.

Sute de mii de vehicule Jeep, Chrysler și Ram, afectate de eroare

Defecțiunea vizează o serie extinsă de modele produse în anii 2026 și 2027, printre care Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid și Voyager, Dodge Charger, alături de modelele Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer și Wrangler. De asemenea, sunt afectate și utilitarele Ram 1500, 2500 și ProMaster.

Proprietarii vehiculelor vizate nu vor fi nevoiți să se deplaseze la reprezentanțe sau în service-uri autorizate. Stellantis va remedia problema direct de la distanță, printr-o actualizare de software de tip over-the-air.

Șoferii vor primi o notificare pe ecranul sistemului multimedia în momentul în care pachetul de date este pregătit pentru instalare.

Reprezentanții companiei au precizat că nu au fost înregistrate accidente sau persoane rănite din cauza acestei erori.

Până la efectuarea actualizării, producătorul le recomandă conducătorilor auto să utilizeze oglinzile retrovizoare și pe cele laterale în cazul în care imaginea camerei nu se încarcă pe ecran.

Măsura vine în contextul în care reglementările americane ale autorității NHTSA impun din 2018 echiparea obligatorie a vehiculelor noi cu sisteme video pentru mersul înapoi, după ce statisticile arătau că accidentele de acest tip provocau anual peste 200 de decese și 15.000 de răniri în SUA.

Uzina din Canada, în pericol de închidere din cauza tarifelor comerciale

În paralel cu problemele de ordin tehnic, grupul auto se confruntă cu presiuni economice majore pe piața nord-americană. Stellantis ia în calcul vânzarea sau închiderea definitivă a uzinei din Brampton, Canada, unde lucrează aproximativ 2.200 de persoane, decizia fiind motivată de efectele tarifelor comerciale impuse de Statele Unite.

Fabrica se afla în proces de retehnologizare din 2024, însă lucrările au fost suspendate un an mai târziu.

Ulterior, conducerea Stellantis a decis să relocheze viitoarea linie de producție a modelului Jeep Compass către o uzină din statul american Illinois, ca urmare a taxelor vamale aplicate mărfurilor canadiene sub administrația președintelui Donald Trump.

Sindicatul industriei auto Unifor a confirmat că Stellantis caută cumpărători pentru unitatea din Brampton și intenționează să înceapă discuții cu o altă companie.

În același timp, Guvernul canadian și autoritățile provinciei Ontario poartă negocieri intense cu reprezentanții constructorului pentru a găsi o soluție sustenabilă și pentru a proteja locurile de muncă înaintea expirării contractului colectiv de muncă din această toamnă.

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