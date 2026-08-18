Mireasa – Regatul inimii și-a deschis ieri porțile pentru noi concurenți, iar iubirea a devenit cea mai de preț coroană în locul în care poveștile cu final fericit pot deveni realitate. Premiera sezonului 14 a adus în fața telespectatorilor tineri cu povești și personalități diferite, emoții și aceeași dorință – să își găsească sufletul pereche. În emisiunea care poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, se vor construi noi relații, iar telespectatorii vor fi cu ochii pe cei care vor simți fiorii celui mai puternic sentiment.

RA_05806Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 26

Sunt 20 de concurenți, iar fiecare vine cu propria poveste: unii vor să își cunoască prima iubire, alții cred că, de această dată, destinul le-a pregătit întâlnirea pe care au așteptat-o toată viața. Cine va primi coroana iubirii și va găsi cheia către inima celui ales? Regatul inimii îi așteaptă pe toți pentru a-și dezvălui surprizele.

Claudia Demeter, în vârstă de 24 de ani, vine din București și lucrează ca tehnician de unghii. Tânăra se descrie ca fiind o persoană ambițioasă, loială, perseverentă și romantică.

Maria Pară are 23 de ani, locuiește în Craiova, unde lucrează la un call center. Concurenta se descrie ca fiind sociabilă și bună la suflet.

Evelina Dolnicianu, 29 de ani, vine din Iași, însă locuiește în București. Tânăra, care a lucrat în industria hotelieră, se consideră o persoană înțelegătoare, prietenoasă și orgolioasă.

Amira Taut, în vârstă de 27 de ani, vine din București și se consideră sensibilă și jucăușă, iar alături de ea speră să aibă, în curând, un bărbat înalt și brunet. Concurenta și-a finalizat studiile de masterat și momentan nu lucrează.

Irina Oprea are 30 de ani și locuiește în Buzău, unde lucrează ca secretară într-un birou notarial. Tânăra speră să găsească în emisiune un bărbat înțelegător, manierat, atent și loial.

Andreea Popescu a venit din Râmnicu Vâlcea la Mireasa și speră să își construiască o familie. Tânăra, în vârstă de 21 de ani, care lucrează în HoReCa, vrea un om comunicativ, care să îi fie alături la bine și la greu.

Veronica Miron, 32 de ani, a venit la Mireasa din Chișinău. Aceasta speră să devină, în viitor, artistă, iar alături de ea să aibă un bărbat bun la suflet, care să o înțeleagă.

Paula Chirilă, 22 de ani, locuiește în Germania și a activat în industria farmaceutică. Tânăra visează la un bărbat comunicativ, care să o respecte.

Anne-Mary But are 23 de ani și a crescut în Hunedoara, însă în prezent locuiește în Viena, unde lucrează ca agent imobiliar. Tânăra se consideră o persoană iubitoare, dar vulcanică.

Rebeca Firloiu, în vârstă de 27 de ani, vine din Craiova, unde lucrează ca tehnician de unghii. Concurenta speră să găsească un bărbat atent la detalii și iubitor, care să o facă să râdă.

Adrian Bălașa, 25 de ani, s-a născut în Drăgășani, însă locuiește în București, unde lucrează ca antrenor de atletism. Tânărul a venit în emisiune însoțit de doamna Carmen și visează la o femeie frumoasă, sociabilă și carismatică.

Radu Vaipan are 26 de ani, vine din Timișoara și lucrează ca instructor de înot. Acesta a făcut înot de performanță timp de 15 ani și se consideră un om ambițios și perseverent.

Valentin Netejoru are 26 de ani, vine din București și lucrează ca inginer geodez. Tânărul s-a înscris în emisiunea matrimonială cu gândul că o să își cucerească aleasa prin respect, înțelegere și iubire.

Emanuel Panait, 29 de ani, a venit din Călărași pentru a intra în Casa Mireasa. Tânărul, care lucrează ca dispecer internațional transport, a venit în emisiune alături de doamna Elena și se descrie ca fiind onest și spontan.

Andrei Beleuț a trecut de la Survivor la show matrimonial

Andrei Beleuț, în vârstă de 34 de ani, fost concurent al reality show-ului Survivor, vine din Pitești și se consideră un adevărat cuceritor. Acesta a mărturisit în emisiune că luptă pentru ceea ce își dorește, este romantic, energic, vesel și pretențios.

Stelian Cîrciu, 23 de ani, este din Târgu Jiu și a lucrat mult timp ca ospătar. Acesta a venit în emisiune însoțit de doamna Mihaela și speră la o parteneră iubitoare, care să îl ajute să ajungă la cea mai bună versiune a sa.

Ionuț Matache, în vârstă de 28 de ani, din Călărași, a venit cu planuri mari la Mireasa și se vede în Marea Finală. Tânărul, care lucrează ca electrician auto, speră să își găsească jumătatea.

Mircea Fodor, 32 de ani, a venit la Mireasa din Bacău, unde are propria afacere, ocupându-se de detailing auto,alături de doamna Isabela. Concurentul a dezvăluit că știe ce își dorește și vrea alături de el o femeie cu personalitate puternică. 

Alberto Marinescu are 24 de ani și locuiește în Ploiești, iar în trecut a lucrat în Germania, în domeniul distribuirii de colete. Acesta consideră că partenera pe care o va găsi la Mireasa va trăi, ulterior, alături de el ca într-un regat.

Cristian Bucșa, în vârstă de 25 de ani, locuiește în București și în trecut a lucrat în domeniul ridesharing-ului. Acesta a venit în Casa Mireasa însoțit de doamna Flori și se consideră un bărbat blând, calm și afectuos.

Emisiunea Mireasa – Regatul inimii poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce schimbare! Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Ce schimbare! Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO
Unica.ro
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.RO
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă dă un sfat tinerilor: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
GSP.RO
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă dă un sfat tinerilor: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul.ro
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea lipsi două săptămâni”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea lipsi două săptămâni”. Exclusiv
Românii care plătesc sănătatea de două ori pot redirecționa o parte din CASS dacă proiectul trece
Financiarul.ro
Românii care plătesc sănătatea de două ori pot redirecționa o parte din CASS dacă proiectul trece
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Cod galben de vânt și vijelii. Temperaturile scad până la 12 grade. Zonele vizate
ObservatorNews.ro
Cod galben de vânt și vijelii. Temperaturile scad până la 12 grade. Zonele vizate
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Parteneri
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax.ro
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Redactia.ro
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Cei doi frați înecați la Olimp, aduși acasă în sicrie albe. Mărturia sfâșietoare a surorii: „Mi-au rupt sufletul, eu aveam nunta luna viitoare...”
KanalD.ro
Cei doi frați înecați la Olimp, aduși acasă în sicrie albe. Mărturia sfâșietoare a surorii: „Mi-au rupt sufletul, eu aveam nunta luna viitoare...”

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Bombă la Steaua! Daniel Oprița și-a dat demisia, șefii i-au refuzat-o! Echipa are doar 6 jucători pentru meciul din Cupa României cu Csikszereda
Fanatik.ro
Bombă la Steaua! Daniel Oprița și-a dat demisia, șefii i-au refuzat-o! Echipa are doar 6 jucători pentru meciul din Cupa României cu Csikszereda
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online