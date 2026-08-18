„Metrorex continuă să efectueze zilnic plăți către furnizorul de energie electrică, în vederea reducerii progresive a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora. La acest moment, valoarea obligațiilor de plată către Hidroelectrica este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni”, scrie în comunicatul Metrorex.

„Dorim să subliniem că Metrorex S.A. are un rol strategic în asigurarea mobilității în Municipiul București și în zona metropolitană. Transportul cu metroul reprezintă o componentă esențială a sistemului integrat de transport public și contribuie în mod direct la desfășurarea activităților economice și sociale”, se mai arată în comunicat.

Precizările au venit la o zi după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că Metrorex consumă 1 milion de euro lunar pentru energie electrică, dar nu și-a plătit facturile de trei luni și a precizat că a cerut Corpului de Control să intensifice verificările.

Foarte important, clubferoviar.ro a publicat ziua trecută un document care arată că Hidroelectrica a trimis deja un preaviz privind deconectarea Metrorex de la alimentarea cu energie electrică, ceea ce înseamnă că există riscul ca metroul bucureștean să rămână fără curent.

„Având în vedere preavizul de deconectare nr. 96656.PRNC.2026 din data de 09.08.2026 (anexat prezentei), transmis spre informare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în calitate de furnizor de energie electrică pentru clientul Metrorex S.A., și înregistrat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 4865/13.08.2026, vă rugăm să ne comunicați până marți, 18 august 2026, situația privind neachitarea facturilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Potrivit preavizului de deconectare menționat, în evidențele furnizorului figurează un sold restant în cuantum de 11.521.602,22 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate în baza contractului aplicabil, precum și orice alte sume aferente, calculate potrivit facturilor fiscale și/sau ratelor de plată eșalonate emise și transmise către Metrorex S.A”, scrie în document.

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