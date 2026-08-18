Vehiculele au atras atenția trecătorilor prin mesajele controversate expuse pe panouri de mari dimensiuni, într-o zonă intens tranzitată din apropierea spațiilor verzi și a instituțiilor centrale.

Aceeași fundație din spatele campaniei anti-cezariene

Acțiunea stradală a fost inițiată de o organizație numită Fundația Corporate Transparency. Aceasta nu se află la prima inițiativă de acest gen în spațiul public bucureștean.

În primăvara acestui an, aceeași entitate a fost responsabilă pentru o serie de mesaje publice controversate care vizau nașterile prin cezariană, desfășurate tot prin intermediul unor panouri mobile plasate în Capitală.

Sloganurile și ideile promovate pe dubele de pe Kiseleff au fost republicate și pe pagina de internet a fundației, unde sunt expuse pe larg teoriile susținute de autori.

În ciuda amplorii campaniilor stradale pe care le finanțează, informațiile publice despre Fundația Corporate Transparency rămân extrem de limitate.

Pe site-ul oficial al grupării nu sunt menționate numele persoanelor din conducere sau detaliile legate de sursele de finanțare ale acestor acțiuni.

Singurele date de identificare puse la dispoziție de organizație sunt o adresă de poștă electronică și un sediu social care figura pe strada Gheorghieni din Sectorul 5 al Capitalei, situat într-un bloc de locuințe.

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