Născută în zodia Vărsător, ea a fost asistentă medicală și a cochetat cu zona de creare de conținut, iar zâmbetul ei poate fi unul molipsitor. Deși emoționată la sosirea în Thailanda, simte că este experiența care o poate schimba, așa că o va trăi la maxim.

„Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”, a spus Andreea Homescu imediat ce a ajuns în Thailanda. Rămâne de văzut și cum va trăi această experiență!

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Tânăra afirmă cu sinceritate că ar vrea ca cei de acasă să o cunoască cu adevărat fix așa cum este ea.

„Aș vrea să mă vadă ca pe o fire empatică, jucăușă… Nu îmi plac dramele! Sunt 90% din timp fericită, îmi place să râd foarte mult. Mi-ar plăcea să fac un profil psihologic în mintea mea, dar să nu judec. Aș vrea să cunosc! Și, în general, aș vrea ca oamenii să vadă că se poate o viață cu fericire”, a spus ea în exclusivitate pentru Libertatea.

Andreea Homescu știe că ar putea crea conexiuni și vrea să fie cât mai reală în declarații pentru a vedea unde conduc: „Mi s-ar părea ciudat să fie un băiat cu care să discut, să empatizez, dar să nu fie așa cum se prezintă”. Ea alege să se bucure de tot ceea ce va urma și promite să fie sufletul petrecerii!

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