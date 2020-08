„În acest moment, nu merg la US Open”, a spus Halep, potrivit Eurosport. ”Tot timpul sănătatea este mai important şi cred că nimeni nu poate judeca pe altcineva când ia o decizie strict personală”, a mai spus campioana de la Roland Garros și Wimbledon.

Dacă ar alege totuși să meargă la New York, Simona Halep ar fi principala favorită a competiției, asta pentru că liderul mondial din WTA, Ashleigh Barty, a anunțat că nu va fi prezentă la ediția din acest an. US Open se va desfășura în perioada 31 august – 13 septembrie.

Simona Halep se află de vineri la Praga, unde va participa începând de luni la primul său turneu WTA după reluarea sezonului întrerupt în martie din cauza pandemiei de coronavirus.

Organizatorii turneului de la Praga au anunțat numele jucătoare înscrise pe tabloul principal.

The #maindraw is almost finalised! @geniebouchard as well as @BKrejcikova and Linda Fruhvirtova got a wild card. 4 players have chance to make it through the qualification rounds. And we are waiting for the results from @LadiesOpenPA where it will be decided about the last spot. pic.twitter.com/YVlov7KN8w