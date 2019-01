Simona Halep a disputat un singur meci în acest an. A cedat, acum două zile, la australianca Ashleigh Barty, la turneul de la Sydney. Dar, înaintea acestei partide, ultimul joc oficial data de pe 30 septembrie 2018, când a abandonaat la tunisianca Ons Jabeur, după un set cedat la 1 din pricina unor probleme medicale (hernie de disc). Ultimul succes în circuit al Simonei a avut loc pe 19 august 2018, 6-3, 6-4 cu bielorusa Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Cincinnati. De atunci, pentru liderul WTA au urmat 5 eșecuri la rând!

Vacanță în Hawaii

Revenită în țară, jucătoarea din Constanța a sărit și peste Turneul Campioanelor, dar a profitat de perioada liberă pentru a face recuperare și pentru a sta mai mult cu familia, precum și pentru a-și onora relațiile contractuale. Simona s-a și distrat: a mers în cluburi, la concerte și la diverse evenimente mondene sau a bifat anumite momente festive.

Ambele jucătoare sunt 'ruginite' (scorul duelurilor directe este 1-1, după ce Simona s-a impus la Doha 2014). Spre deosebire de Halep, Kanepi n-a jucat deloc în 2019, iar ultimul său meci datează de pe 2 septembrie 2018, la US Open, când a cedat în trei seturi, 0-6, 6-4, 3-6, la favorita 17, Serena Williams, cea care avea să dispute finala cu japoneza Naomi Osaka. La același turneu, pe 27 august, sportiva din Estonia trecea de Simona Halep, scor 6-2, 6-4, într-o oră și 17 minute.

De la competiția americană, Kaia s-a aflat într-o eternă vacanță. S-a relaxat în Hawaii, de unde a postat instantanee pe contul său de Instagram.

În decembrie însă, a tras tare la antrenamente, pentru a recupera timpul pierdut. Acasă, la Tallinn, s-a pregătit inclusiv în ziua de Crăciun.

Kaia a revenit în sală chiar în penultima zi a anului. Nu singură, ci și-a luat și cățelul.

Kanepi a lucrat, în trecut, cu rusoaica Alina Jidkova, devenită antrenoare după ce a învățat meserie de la tehnicianul sibian Marius Vecerdea. Alături de jucătoarea Jidkova, românul a participat la 10 turnee de Grand Slam.

Kanepi a fost numărul 15 mondial în 2012, dar din cauza accidentărilor ajuns jos.

”În iunie 2016 nici nu îmi mai păsa dacă voi mai juca tenis vreodată. Am încercat să am o viață normală și să mă bucur de ea. Însă mi-am dat seama că este important să faci ce îți place. Atunci vei avea și rezultate. Este foarte greu de crezut că am ajuns până aici, după tot ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam”, a declarat Kaia Kanepi, care s-a refugiat o vreme în concursurile de automobilism pe gheața în Finlanda.

Kaia a apelat și la vraci, dar și la leacuri bisericești. Adversara Simonei a mărturisit că în 2016, după ce s-a accidentat din nou, nu a tratat accidentarea cum ar fi trebuit pentru că nu i-a mai păsat. Pe lângă accidentarea la picioare, s-a mai ales și cu un virus autoimun, Epstein-Barr, care o seacă de energie. ”Nu am ştiut dacă voi mai putea juca, aşa că am lăsat lucrurile de la sine şi nu mi-am mai dorit să am de-a face cu sportul”, a povestit Kanepi.

Apoi, în decembrie, deşi nu era sigură că va mai reveni în tenis, a început să se antreneze cu aruncătorul de greutăţi, Gerd Kanter: ”Cum nu aveam nimic de făcut, am început să mă antrenez cu el, aruncam cu mingea medicinală, făceam exerciţii fizice, alergam. Nu am mai jucat deloc tenis, dar o lună mai târziu, când am realizat că sunt destul de bine pregătită fizic şi m-am simţit în sfârşit sănătoasă, am decis să revin, a treia oară”.

