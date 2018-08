Simona Halep, primul lider mondial al tenisului feminin eliminat în primul tur la US Open

Simona Halep, care a câştigat în iunie, la Roland Garros, primul său turneu de Mare Şlem, este sigură că va rămâne în fruntea ierarhiei WTA și după US Open.

Cea mai bună performanţă reuşită de Halep la US Open a fost semifinala din 2015.

Simona Halep is the first No. 1 seed to lose in the 1st Round of a US Open in the Open Era…

It’s the 5th time Halep has lost her opening match at a major as a top-5 seed, three more such losses than any other woman in the Open Era. pic.twitter.com/nTvstep67v

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 27, 2018