„Adevărul a ieşit la suprafaţă şi în sinea mea mereu am ştiut că nu am făcut nimic, că nu am luat niciodată o substanţă interzisă şi nici nu am avut această intenţie. Mă bucur că s-a judecat corect şi că pot să joc tenis”, a spus Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă.

Sportiva a precizat că acest moment reprezintă pentru ea un nou început în tenis, „pentru că nu mai am niciun punct în clasament”.

„Pot să spun că am avut şi lacrimi pentru că am aşteptat foarte mult acest verdict. Îmi doream tare mult să fie aşa, pentru că acesta este adevărul. Pentru mine este acum un nou început în tenis pentru că nu mai am niciun punct în clasament, ceea ce e foarte trist pentru că decizia (n.r. – suspendarea) a fost până în iulie anul trecut”, a explicat Simona Halep.

Simona a vorbit și despre primul turneu care i-a oferit un wild-card, Miami Open, care debutează pe 19 martie, și la care își dorește să participe.

„În momentul acesta, nu am echipă, dar am câteva zile să îmi formez una. Nu este ușor, o să o iau pas cu pas. Îmi doresc să merg la Miami, dar am nevoie acum de câteva zile să mă pregătesc mental.

„Va fi greu să mă apropii de top 10”

Totodată, Simona Halep a spus că, în perioada cât a fost suspendată pentru dopaj, i-a fost greu să se uite la meciurile de tenis ştiind că nu poate juca. Recunoaște și că acum nivelul în circuitul WTA este unul destul de ridicat.

„În perioada aceasta, vă spun sincer, că nu m-am uitat foarte mult la tenis, pentru că era cumva o suferinţă să mă uit şi să ştiu că nu am voie să joc. Dar nivelul pot să spun este destul de ridicat, cel puţin în top 10 fetele au o putere extraordinară şi joacă un tenis bun. Ştiu şi eu cum e să fii în top 10, tot timpul eşti pregătit. Aşa că va fi greu şi o mare provocare pentru mine să mă apropii de top 10”, a mai spus sportiva.

„Mouratoglou și echipa lui mi-au recomandat suplimentele”

Ea a vorbit și despre deschiderea unor procese prin care să recupereze prejudiciul cauzat de suspendarea pentru doping.

„Voi face tot ceea ce trebuie. Pentru că a fost incorect tot ce s-a întâmplat. Mouratoglou… de fapt echipa şi implicit şi el mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că nu a făcut-o cu rea intenţie sau cu alte lucruri greşite, dar a fost o greşeală pe care am plătit-o foarte, foarte scump. Însă a fost o greşeală, atâta tot, nicio intenţie de doping”, a continuat Simona Halep.

Simona Halep poate reveni pe teren după 17 luni

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins marți, 5 martie, două acuzații împotriva Simonei Halep, utilizarea Roxadustat și pașaportul biologic.

Pentru cazul Roxadustat, TAS a concluzionat că Halep a ieșit pozitiv din cauza unui supliment contaminat, nu din intenție, iar despre pașaportul biologic TAS a considerat că nu sunt dovezi clare care să demonstreze că Halep a încălcat regulile antidoping.

„Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. (…) Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023“, scrie în comunicatul TAS.

Simona Halep nu a mai jucat din octombrie 2022, când a fost suspendată provizoriu, adică de 17 luni. Ultimul meci oficial a fost pe 29 august 2022, când a fost învinsă în turul 1 la US Open.

