Cu privire la silueta ei, Valentina spunea la un moment dat că ține un regim alimentar și că a avut și o dietă, care presupunea mâncatul din patru în patru ore, mesele fiind compuse din legume, fructe, brânzeturi slabe și carne albă.

Pentru a-i fi mai ușor să revină la silueta de odinioară, de după naștere, Valentina Pelinel a apelat și la un specialist în domeniul sportului și al nutriției.

„Am reușit să slăbesc cu un regim alimentar și de viață echilibrat. Cât am ținut dieta, am mâncat din patru în patru ore. Aveam pe zi legume, 400 de grame de fructe, brânzeturi slabe, 200 de grame de carne albă și mult sport.

Adică mănânc orice, dar mențin o balanță. Nu poți să faci de capul tău, să zici că nu mai mănânci nimic sau că mănânci doar un aliment. Asta e crimă. Apoi, cu ajutorul profei Luminița Niculescu, am mers în paralel cu un program de sport, care m-a ajutat să ajung la rezultatele dorite”, a spus vedeta, potrivit Fanatik.

Pilatesul face parte din programul de sport al soției lui Cristi Borcea și pentru a avea parte de rezultate pe măsură, apelează și la criosaună.

De asemenea, Valentina face Pilates și criosaună, o tehnică la care au apelat mai multe vedete de-a lungul timpului. „Fac sport 5 zile pe săptămână, câte o oră pe zi, cu pauză în weekend.”, a mai declarat Valetina Pelinel.

Ce este criosauna

O procedură cosmetică bazată pe expunerea corpului la temperaturi extreme, de -120 de grade sau -180 de grade Celsius, pe o perioadă de 1-3 minute, timp în care previi boli precum osteoporoza, osteopenia, spondiloza, artrita sau hernia de disc.

