De Bobi Neacșu,

Simona Halep şi-a anunţat retragerea pe pagina de Twitter a turneului. „Sunt incredibil de dezamăgită să fiu nevoită să mă retrag din turneu. Din nefericire, accidentarea la picior pe care am căpătat-o înainte de Dubai îmi cauzează probleme în continuare şi nu voi putea să mă recuperez la timp ca să călătoresc la Indian Wells.

Este fără îndoială unul dintre cele mai importate momente alte calendarului tenisului pentru mine şi va fi foarte trist să lipsesc, dar deja abia aştept să revin în 2021″, a declarat Halep, potrivit paginii de Twitter a turneului, notează News.ro.

Simona Halep a câştigat ediţia din 2015 a turneului de la Indian Wells, iar anul trecut a fost eliminată în optimi de Marketa Vondrousova din Cehia.

“I’m incredibly disappointed to have to withdraw from the 2020 BNP Paribas Open. Unfortunately the foot injury that I picked up before Dubai is still causing me trouble and I will be unable to recover in time to travel to Indian Wells.” -2015 champion Simona Halep pic.twitter.com/1eDVXVSNcJ