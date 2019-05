Simona Halep și rețeta succesului ei în tenis: „Vreau să progresez fără să copiez pe cineva”

Simona Halep a mărturisit că nu a fost niciodată genul de sportiv care urmărește cu aviditate meciurile vedetelor disciplinei practicate. Dimpotrivă, a existat o perioadă când nu știa prea multe despre tenis. „Când eram mai tânără, nu am urmărit deloc tenisul: nu știam niciun rezultat, niciun meci. N-am avut idoli, n-am avut postere cu jucători celebri în camera mea. Îmi plăcea Justin Henin, dar nu pot să spun că eram un fan”, a declarat constănțeanca pentru publicația amintită, citată de site-ul fanatik.ro.

Această atitudine a ajutat-o de-a lungul carierei. „Cred că este o atitudine mai degrabă rară în circuit. Când mă uit la jucătorii de azi, cu rețelele sociale, ei nu ratează un meci. Am impresia că se uită tot timpul la tenis. Mie nu prea îmi pasă așa mult, dar m-a ajutat cred: mă concentrez asupra mea. Vreau să progresez, fără să copiez pe altcineva. Trebuie să fie atenți: când își doresc să semene cu idolii lor, pot să își piardă stilul propriu”, a mai spus Halep. Simona a enumerat și motivele pentru care îi place în mod deosebit turneul de la Roland Garros.

Zgura de la Roland Garros o avantajează

„Îmi place zgura de la Roland Garros, mai dură, mai uscată decât aerul. Jocul este mai rapid, mingea capătă mai multă înălțime, ceea ce este în avantajul meu. Îmi place azi, dar când am descoperit această suprafață pentru prima dată, în 2007, la junioare, eram complet pierdută. Am fost eliminată în prima rundă. Zgura nu seamănă deloc cu ceea ce era în România. Acasă este un teren mai greu, asemănător celor din turneele de la Roma și Madrid. Când am știut cum să-l îmblânzesc, am jucat mult mai bine după aceea. Dovada: am câștigat Roland Garros la junioare anul următor, în 2008. Roland Garros este, deci, un turneu foarte special”, a explicat reprezentanta noastră.

Simona s-a fotografiat alături de spaniolul Rafael Nadal, campionul Roland Garros la masculin, după care a scris pe Twitter: „Trebuie să câștigi Roland Garros pentru a face o poză cu regele zgurii”.

You have to win @rolandgarros to get a picture with the king of clay ??#mybestpictureever @RafaelNadal pic.twitter.com/Fisr8BjHsm — Simona Halep (@Simona_Halep) May 23, 2019

