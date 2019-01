Simona Halep visează la Roland Garros. ”Mă simt mai relaxată”

Între două antrenamente, Simona Halep are timp pentru a depăna amintiri. Triumful de anul trecut de la Roland Garros i-a rămas adânc întipărit în minte sportivei din Constanța, mai ales că a reprezentat primul titul de Mare Șlem din carieră.

'De fiecare dată când începeam o conferința de presă, apărea această întrebare: ,,Mai cred că voi caștiga un Grand Slam?”. Acum s-a încheiat și mă simt mai relaxată. După ce am câștigat trofeul la Roland Garros, am fost incredibil de fericită', a mărturisit Simona Halep pentru revista Tennis Head. Sportiva a continuat: 'Am muncit atât de mult pentru acel trofeu și eram foarte obosită. Seara, am fost la un restaurant cu aproximativ 50 de oameni, prieteni care au fost la meci, echipa și familia mea. Am sărbatorit până la 1 noaptea și apoi m-am întors la hotel și am dormit cu trofeul. Acesta a fost felul meu de sărbători'.

Simona Halep visează la Roland Garros: 'Întotdeauna am avut de luptat pentru a obține ceva'

Despre drumul pe care l-a parcurs până la îndeplinirea visului de a câștiga un turneu de Mare Șlem, Halep a precizat: 'Niciodată în viața mea drumul pe care l-am urmat nu a fost ușor. Nu am putut spune niciodată: 'OK, du-te și câștigă acum și asta este!'. Întotdeauna am avut de luptat pentru a obține ceva'.

Acum, Simona Halep se gândește la viitor, după meciul de Fed Cup cu Cehia urmând să participle la turneele Qatar Total Open și Dubai Tennis Championships. Despre ultimul, Simona a declarat, ieri: 'Abia aștept să mă întorc la Dubai pentru acest turneu. Momentul meu favorit este din anul în care am câștigat trofeul (n.r. 2015). A fost o săptămână dificilă, eram puțin accidentată la inceputul turneului și nu credeam că am vreo șansă, însă am reușit. A fost ceva foarte special'.

Cuvinte de laudă la adresa Simonei a avut și fostul mare tenismen Mats Wilander: 'Nu cred că Simona se consideră cea mai valoroasă jucătoare din lume şi că, implicit, se consideră mai bună decât adversara ei şi acesta este un factor determinant pentru succesul ei.Ea are o abordare cu adevărat judicioasă, similară cu cea a lui Roger Federer sau Rafael Nadal, care rămân mereu cu picioarele pe pământ. Pentru ei nu contează dacă au în faţă pe numărul 1 sau 100. Această atitudine de respect este şi cea a lui Halep'.

