Trump susține că Zelenski și Putin vor să ajungă la un acord

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni, în marja Summitului NATO de la Ankara, că atât președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cât și liderul rus Vladimir Putin își doresc să ajungă la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează publicația Kyiv Independent. Trump a afirmat că a purtat convorbiri telefonice separate cu cei doi lideri pe 6 iulie.

„Am avut o conversație foarte bună cu președintele Putin. Am vorbit mult, a fost o discuție lungă. Imediat după aceea am vorbit și cu președintele Zelenski. Cred că amândoi vor să ajungă la un acord. Este păcat că a durat atât de mult. Dar cred că există o posibilitate”, a declarat Donald Trump. Până în prezent, nici Biroul Președintelui Ucrainei și nici Kremlinul nu au confirmat oficial că aceste convorbiri telefonice au avut loc pe 6 iulie.

„Cred că vom rezolva această situație”

Președintele american a amintit că a discutat anterior cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin și pe 4 iulie, când ambii lideri l-au felicitat cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite. În cadrul acelor convorbiri au fost abordate și subiecte legate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Am avut o conversație foarte bună cu președintele Putin. Am avut o conversație foarte bună și cu Zelenski. Uneori mă înțelegeam bine cu Putin și era o problemă cu Zelenski, alteori era invers. Dar acum cred că amândoi vor să rezolve situația. Sper că vom reuși să o rezolvăm curând”, a spus Trump.

Trump și Zelenski, așteptați să se întâlnească la Summitul NATO

Pe 6 iulie, Donald Trump a declarat că Vladimir Putin dorește încheierea războiului, în pofida atacului aerian lansat de Rusia asupra Kievului la două zile după convorbirea telefonică dintre cei doi lideri. „Vom merge la summitul NATO și vom discuta despre acest lucru. Cred că vom pune capăt războiului. Cred că suntem aproape de a reuși”, a afirmat liderul american.

Potrivit unor surse citate de publicația Kyiv Independent, Donald Trump și Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească pe 8 iulie, în marja Summitului NATO de la Ankara.

Cei doi lideri ar urma să discute despre posibile soluții pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022.

Kievul, lovit din nou cu rachete rusești, miercuri dimineață

Kievul a fost din nou ţinta unui atac cu rachete ruseşti miercuri dimineaţa devreme, relatează presa locală. Într-un mesaj publicat pe Telegram, primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a declarat că atacurile au provocat incendii în două cartiere. Locuitorii din Kiev au auzit explozii în noaptea de 7 spre 8 iulie, după care au pornit sirenele de alarmă aeriană, relatează Ukrainska Pravda. Şi Odesa a fost lovită marţi seară cu rachete balistice cu focoase cu submuniţii, iar 9 persoane au fost rănite şi spitalizate, în timp ce infrastructura a fost avariată, au declarat oficialii locali.

„Încă o dată, ignorând cu cinism normele dreptului internațional umanitar, armata rusă a lovit regiunea civilă a Odesei, folosind o rachetă balistică cu focos cu submuniție. Ca urmare a bombardamentului inamic, o clădire situată pe teritoriul unei întreprinderi de producţie şi câteva maşini au luat foc”, a declarat Oleg Kiper, guvernatorul regiunii.

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