Incidentul s-a petrecut în timp ce ambarcațiunea părăsea coridorul maritim securizat creat de Ucraina pentru exportul de produse agricole.

Cum s-a produs atacul asupra navei Golden Leo

Nava de marfă atacată, denumită Golden Leo, navighează sub pavilionul statului Guineea-Bissau și aparține unei companii maritime din Turcia. Potrivit datelor furnizate de Marina Ucraineană, cargoul a fost lovit de trei rachete de croazieră rusești din clasa Kh-59/Kh-69.

Proiectilele au lovit direct partea de tribord a suprastructurii navei, provocând un incendiu violent la bord și distrugeri materiale majore. În prezent, specialiștii evaluează starea tehnică a cargoului pentru a stabili dacă acesta mai poate fi salvat sau se află în pericol de scufundare.

Victimele tragicului incident fac parte din echipajul internațional al navei. Printre cei cinci decedați se numără un pilot maritim ucrainean și patru marinari străini, echipajul fiind alcătuit din cetățeni din Siria și India.

Reacția fermă a Kievului: „Un act de terorism împotriva navigației pașnice”

Comandamentul Marinei Ucrainene a condamnat cu fermitate acțiunea militară a Moscovei, subliniind că ambarcațiunea nu reprezenta niciun fel de amenințare.

„Acesta este un alt atac țintit al Rusiei asupra unei nave civile neînarmate care arborează un pavilion străin și care nu reprezenta nicio amenințare militară. Atacul este un act de terorism împotriva navigației pașnice și o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”, au transmis reprezentanții Marinei Ucrainene.

La rândul său, ministrul interimar de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a evidențiat că această agresiune pe mare a avut loc la doar câteva ore după un atac aerian masiv lansat de Rusia asupra capitalei Kiev, efectuat în timpul nopții cu rachete și drone.

Oficialul a punctat că, în timp ce comunitatea internațională analiza efectele bombardamentelor asupra capitalei, Moscova a continuat seria de atacuri împotriva țintelor civile de pe Marea Neagră.

Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a anunțat că a inițiat deja procedurile oficiale pentru a informa Organizația Maritimă Internațională (IMO), partenerii strategici occidentali și guvernele naționale ale căror cetățeni au fost uciși sau răniți în acest atac.