Mișcările tectonice au fost înregistrate în provincia Chupaca din regiunea Junín, o zonă situată la aproximativ 300 de kilometri est de capitala Lima, conform datelor furnizate de Centrul Național de Seismologie din Peru.

Două seisme consecutive au zguduit provincia Chupaca

Aparatele de măsură au detectat primul cutremur la o adâncime de 24 de kilometri, având o magnitudine de 5,1 pe scara Richter, în timp ce al doilea seism a avut o magnitudine de 3,7 și s-a produs la o adâncime de 18 kilometri.

Deși Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean (EMSC) estimase inițial prima undă de șoc la o magnitudine de 5,6, efectele la sol au fost deosebit de severe din cauza adâncimii reduse la care s-a produs falia.

Unda de șoc a fost resimțită puternic în comunitățile rurale, unde majoritatea construcțiilor nu sunt pregătite să reziste la mișcări seismice de o asemenea intensitate.

Zeci de case din chirpici s-au prăbușit peste locatari

Bilanțul provizoriu arată o situație umanitară critică în comunitățile afectate. Luis Vásquez, șeful Institutului Național de Apărare Civilă din Peru (INDECI), a declarat pentru postul local de radio Exitosa că cel puțin 48 de locuințe au fost complet distruse, iar alte 18 au fost grav avariate.

Aproximativ 300 de persoane au rămas sinistrate și depind în prezent de ajutoarele de urgență. Autoritățile au început deja distribuirea de corturi, pături și provizii pentru populația afectată.

Severitatea distrugerilor este explicată prin faptul că multe dintre casele din provincia Chupaca sunt structuri vechi și rudimentare, construite din blocuri de chirpici (pământ nears amestecat cu paie), extrem de vulnerabile la cutremure.

Echipele de intervenție, pompierii și militarii au intervenit de urgență în zonele montane pentru a îndepărta tonele de dărâmături.

Salvatorii lucrează contra cronometru, existând temeri întemeiate că sub ruine s-ar putea afla și alte persoane prinse captive.

Peru, o țară aflată pe periculoasa „Centură de Foc”

Evenimentul seismic de duminică readuce în atenție vulnerabilitatea extremă a regiunii în fața dezastrelor naturale.

Peru este amplasat direct de-a lungul Cercului de Foc al Pacificului, cea mai activă zonă seismică și vulcanică a planetei, care concentrează aproximativ 85% din totalul cutremurelor la nivel mondial.

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