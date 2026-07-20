Cine este gigantul Bulmarket din Bulgaria

Grupul Bulmarket este unul dintre cei mai importanți jucători din industria energetică și de transport din Bulgaria și din regiunea Europei de Sud-Est. Fondat în anul 1996 de către omul de afaceri Stanko Stankov Dobrev (care și astăzi deține și controlează întregul grup), businessul a pornit ca o companie de comerț și distribuție, având sediul central pe malul Dunării, la Ruse.

Activitatea conglomeratului este structurată pe două divizii principale: Bulmarket (prin care este prezent și în România) care se axează pe logistică, infrastructură și trading și Astra Finance care se ocupă de producția bioindustrială.

Sediul Bulmarket Bulgaria Group. Foto: bulmarket.bg

Pe scurt, Astra Finance fabrică biocombustibili, în timp ce Bulmarket se ocupă de transportul și depozitarea printr-o rețea completă (trenuri, nave fluviale, cisterne, terminale navale). În plus, Bulmarket Group AD deține o poziție semnificativă în domeniul transportului și logisticii în Bulgaria, fiind al doilea cel mai mare transportator din țară.

Istoria City Gas, interpușii și legăturile cu oligarhii bulgari

Prima încercare a bulgarilor de a intra pe piața românească a fost în anul 2001, când o firmă necunoscută din Washington DC, Zecon Enterprises LLC, a deschis la Giurgiu City Gas SRL. Obiectul de activitate a fost de „comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi și gazoși și cu produse derivate”, iar bulgarul Sotiris Apostolos Tzumakas era administratorul firmei românești.

Dar nu s-a întâmplat nimic până în anul 2005, când basarabeanul Dan Baltacov și bulgarul Stankov Stanko Dobrev (cel care controlează Bulmarket Group) au înființat la Galați noua City Gas SRL cu obiect de activitate „manipulări și depozitări”.

Stankov Stanko Dobrev. Foto: bulmarket.bg

În 2009, Baltacov se retrage din societate cesionându-și părțile către o altă firmă necunoscută din Washington DC, Jensen LLC și reprezentată de bulgăroaica Svetlana Raykova Marteva.

Ca o paranteză, după ce drumurile i s-au despărțit de bulgarul Stankov, Dan Baltacov (din Republica Moldova), împreună cu partenerul său de afaceri Dan Claudiu Părău, au deschis propria afacere denumită Bulrom Gas Impex, unul dintre liderii industriei GPL din România. De asemenea, compania activează și pe piața de retail cu combustibili clasici, operând benzinării sub brandul propriu Octano. Unul dintre furnizorii principali de materie primă ai Bulrom Gas era LukOil. De altfel, până nu demult, Bulrom beneficia de serviciile de pază oferite de o companie a LukOil, Traun Guard HMS (legată de serviciile secrete rusești).

Iar Baltacov controlează acum și o firmă cu nume similar precum cea a lui Stankov, City Gas Impex SRL și tot la Galați, înființată în anul 2007.

Baltacov face afaceri în România încă din anul 2000, când a deschis, împreună cu bulgarul Koritarev Vesko (implicat în mai multe scandaluri legate de fraude în Bulgaria), firma Bulrom Petroleum SRL. Dar Baltacov a reușit să scape de bulgar rămânând asociat unic.

Revenind la bulgari, Svetlana Marteva, reprezentanta firmei americane Jensen LLC din City Gas, este avocat și președinta consiliului de administrație al renumitei Bulgartabac. Compania bulgărească, ce a rămas doar cu numele pentru că brandurile de țigări au fost cumpărate de BAT, este controlată de Delyan Peevski, un controversat magnat media, oligarh și politician din Bulgaria (liderul partidului DPS), sancționat de Statele Unite și Regatul Unit sub legea Magnitsky pentru acte de corupție și mită. Peevski a fost documentat de presa din Bulgaria care i-a dezvăluit mai multe afaceri dubioase, legături cu Moscova și cu gigantul Gazprom.

Delyan Peevski. Foto: Profimedia

După doar două luni, locul companiei americane din City Gas este luat de firma bulgărească DM Trade OOD, patronată de Danail Angelov Kolov și Marin Ivanov Ivanov, cunoscuți în afacerile cu combustibili din Bulgaria.

În 2012 au avut loc alte schimbări în City Gas SRL, când locul DM Trade OOD a fost luat de o altă firmă bulgară, Bulmarket DM OOD, deținută direct de Bulmarket Group AD, care, la rândul ei, este controlată de Stanko Dobrev Stankov.

În 2015, Stankov se retrage din City Gas SRL și cedează totul firmei sale din Bulgaria, Bulmarket DM OOD, care, la rândul ei, cedează 0,001% către Gas Terminal Giurgiu SRL.

Firma Gas Terminal Giurgiu SRL este patronată tot de Bulmarket Group JSC și de Stanko Dobrev Stankov. Aceasta a fost deschisă în anul 2012 pentru a se ocupa de „comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate”. Gas Terminal Giurgiu a beneficiat de o investiție de trei milioane de euro și beneficiază de o capacitate de stocare de peste 2.200 de metri cubi și poate procesa în jur de 500 de tone de GPL pe zi. Dar în ultimii trei ani nu are activitate financiară raportată, iar înainte a mers doar pe pierdere. În schimb, City Gas, cu profil de comerț angro de combustibili și care operează printr-un terminal deschis în zona liberă portuară Galați, unde se încarcă și descarcă nave fluviale și vehicule terestre de transport de produse petroliere, este o firmă profitabilă, iar anul trecut l-a încheiat cu peste un milion de lei pe plus.

În prezent, proprietarii City Gas SRL sunt Bulmarket Group JSC (înființată prin separarea de Bulmarket DM EOOD) și Gas Terminal Giurgiu SRL (care a ajuns să dețină 7,7% din firmă).

Extinderea feroviară și primele conexiuni cu angajații CFR

În 2020, bulgarii deschid tot la Giurgiu o nouă societate comercială, United Railways SRL, cu obiecte de activitate de „transporturi de marfă pe calea ferată”. Astfel, și partea de transport a fost integrată în cadrul grupului de firme din Bulgaria.

United Railways a fost fondată de compania bulgară Bulmarket DM și românca Georgeta Gheorghe. După un an, locul Bulmarket DM este luat de Bulmarket Group.

Georgeta Gheorghe. Foto: pagina personală de Facebook

Din informațiile noastre, Georgeta Gheorghe lucra anul trecut ca economistă la CFR SA, iar din asocierea United Railways a ieșit în iunie acest an. De altfel, pe Facebook, este prietenă cu mai multe persoane care au legături cu compania de transport feroviar de stat și chiar cu George Micu, fost director general la CFR SA și CFR Marfă și actual director al TPBI.

Foto: Pagina de Facebook a lui George Micu

Acum, firma de transport feroviar este deținută doar de compania bulgară Danube Rail Group EAD (parte a Bulmarket Group controlat de Stankov) și a avut anul trecut un profit de peste 640 de mii de lei.

Foști directori și actuali membri în CA al CFR, racolați de bulgari

În anul 2022, bulgarii au mai acaparat o firmă românească de transport feroviar de mărfuri denumită Vest Trans Rail SRL. Aceasta exista din 1991, când a fost fondată la Cluj și se numea Empire Import Export SRL.

Din 2009, firma funcționează la Ploiești și Vest Trans Rail, iar structura asociaților s-a tot schimbat, fiind formată din firme controlate de Ion Garoșeanu și Florin Diaconu.

În 2022 apar și bulgarii prin Bulmarket DM, care devin asociați alături de Ion Garoșeanu după ce au plătit 17 milioane de euro pentru părțile din firmă.

În prezent, asociații Vest Trans Rail sunt Danube Rail Group EAD din Bulgaria și Ion Garoșeanu (care deține 20% din firmă). Administratorul companiei este Leonard Dan Aurel, care a fost director și asociat la Grampet Service SA (companie controlată de Gruia Stoica), iar în perioada 2008-2018 a fost și director general al Rolling Stock Company SA (un joint-venture între CFR Marfă și Grup Feroviar Român al lui Gruia Stoica). Anul trecut, Vest Trans Rail a terminat cu un profit de 1,1 milioane de lei.

Ion Garoşeanu este un cunoscut antreprenor cu afaceri în diferite domenii, dar în principal din sectorul feroviar și logistic. Pentru o scurtă perioadă, în 2009, el a fost director general al CFR SA (pe vremea când ministrul Transporturilor era Radu Berceanu) susținut de PSD, el fiind membru al filialei Ploiești. Garoșeanu a venit în această funcție din poziția de vicepreședinte al Grupului Feroviar Român (patronat de Gruia Stoica).

Ion Garoșeanu. Foto: Agerpres

În vremea în care Garoșeanu controla firma sa Vest Trans Rail, aceasta s-a bucurat de multe contracte din bani publici cu societăți de termoficare din țară.

De-a lungul timpului, Garoșeanu a fost asociat în cel puțin zece societăți comerciale, dintre care au supraviețuit cam jumătate. Printre acestea este și Link Hub SRL, în care Garoșeanu a intrat în anul 2022, devenind asociatul lui Radu Alexandru Simionescu. Simionescu a fost, între 2020 și 2024, consilier local PNL la Ploiești. În 2024 a fost și membru al Consiliului de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești și găsit incompatibil de către ANI.

O altă afacere bună a lui Garoșeanu s-a desfășurat la finalul lunii martie 2026, când acesta a notificat Sinteza SA, companie chimică listată la Bursa de Valori Bucureşti, că a devenit cel mai important acţionar individual după o tranzacţie în afara pieţei.

În martie anul trecut, Bulmarket Group a mai atras un om-cheie de la CFR SA. Este vorba despre Marian Zamfir, care este membru CA al CFR SA din februarie 2023 (cu mandat până în 2027) și, conform profilului său de pe Linkedin, este și director la Bulmarket Group, ceea ce pare a fi un conflict de interese și o încălcare a legii.

Profilul lui Marian Zamfir de pe LinkedIn

Controversele Bulmarket, de la tragedia din Hitrino la acuzații de fraudă și conexiuni bancare

Stankov și compania sa Bulmarket au ajuns în atenția opiniei publice din Bulgaria în decembrie 2016 în urma unui grav accident feroviar care a avut loc în localitatea Hitrino (nord-estul Bulgariei). Trenul companiei Bulmarket transporta 26 de vagoane-cisternă încărcate cu propan și GPL. Transportul venea din portul Burgas și avea ca destinație finală România. Din cauza nerespectării limitei de viteză, trenul a deraiat și a urmat o explozie catastrofală care a provocat șapte morți și 29 de răniți grav, distrugerea gării Hitrino și a 20 de case din localitate. Întregul sat Hitrino (aproximativ 800 de oameni) a fost evacuat complet timp de mai multe zile, din cauza riscului ridicat de noi explozii la restul cisternelor și a vaporilor toxici.

Începând cu 2016, site-ul independent de investigații jurnalistice bivol.bg a publicat o serie de articole despre Stankov și afacerile Bulmarket.

Conform jurnaliștilor bulgari, în anul 2010, o firmă din Bulgaria a plănuit să construiască „cel mai mare parc fotovoltaic din Europa” lângă orașul Aprilți. Pentru a obține licența, firma a prezentat și un contract de credit de 14 milioane de euro de la o firmă austriacă necunoscută, Petrolinks Handels GmbH. Această firmă era controlată de Deyan Dobrev (fiul lui Stanko Stankov, patronul Bulmarket) și Petyo Sertov (nepotul unui fost șef al serviciului de contraspionaj bulgar). Firma nu avea capitalul necesar pentru un astfel de împrumut, părând, de fapt, legat de afacerile tatălui lui Dobrev, adică de Bulmarket.

Deyan Dobrev. Foto: bulmarket.bg

Doi ani mai târziu, Bulmarket apare într-o schemă internațională. Firma VM Corporation obține o licitație guvernamentală în România pentru a furniza alimente destinate săracilor, folosind o garanție bancară emisă de banca bulgară FIBank și un contract de depozitare cu Bulmarket. Cu toate acestea, VM Corporation s-a dovedit a fi o firmă fantomă. Banii (26 de milioane de euro provenite din fonduri europene) au dispărut, iar alimentele nu au ajuns niciodată la destinație. Această fraudă avea să ducă mai târziu, în 2016, la blocarea conturilor FIBank de către un tribunal din București.

O altă dezvăluire interesantă face legătura dintre Bulmarket și FIBank. În urma tragediei de la Hitrino, victimele au cerut în instanță despăgubiri totale de 10 milioane de leva. Articolele bivol.bg dezvăluie că firma Bulmarket a acționat rapid pentru a-și goli complet conturile bancare deschise la FIBank, tocmai pentru a evita plata acestor despăgubiri. Mai mult, FIBank, în calitate de creditor principal, a refuzat să coopereze cu executorii judecătorești. De altfel, Bulmarket însăși avea credite uriașe la FIBank, depășind 106 milioane de leva.

FIBank este una dintre cele mai mari bănci din Bulgaria. Deși nu are acționari ruși, presa bulgară a dezvăluit că FIBank a deschis ușa intereselor Moscovei în UE prin trei pârghii: a orchestrat o schemă ilegală de „Pașapoarte de Aur” (acordând credite fictive oligarhilor ruși pentru ca aceștia să cumpere cetățenie bulgară), a preluat companiile și creditele magnatului Delyan Peevski (proprietarul brandului Bulgartabac) după prăbușirea băncii pro-ruse KTB și a fost conectată la scheme de finanțare din umbră controlate de Sberbank.

Libertatea a contactat compania Bulmarket din Bulgaria pentru a lămuri aceste aspecte și în special implicarea în frauda de 26 de milioane de euro. Aceasta ne-a comunicat că „Bulmarket Rail Cargo EOOD este o companie feroviară bulgară care are ca scop unic efectuarea transportului feroviar de marfă pe teritoriul țării. Compania nu deține și nu a deținut niciodată clădiri sau terenuri în activele sale, prin urmare nu ar fi avut cum să le închirieze.

Compania Bulmarket Group AD a fost înființată la data de 26.05.2021. De la înființarea sa și până în prezent, Bulmarket Group AD nu a avut niciodată relații comerciale cu o companie numită VM Corporation. Compania VM Corporation ne este necunoscută, nu avem nicio informație despre proprietarul, administratorul sau obiectul de activitate ale acesteia. Din păcate, în Bulgaria există site-uri web și publicații electronice care își iau libertatea de a folosi fapte neadevărate și informații neverificate în conținutul lor, afectându-ne reputația. Din fericire, cititorii care caută adevărul își formează opinia pe baza publicațiilor care și-au dovedit obiectivitatea și rigoarea în prezentarea faptelor.”