Ce spune ANCPI despre atacul cibernetic

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că măsurile de restaurare și consolidare a sistemelor sunt în plină desfășurare, iar serviciile urmează să fie reluate treptat, în condiții de maximă siguranță. ANCPI vine cu o serie de clarificări după atacul cibernetic.

În acest moment, infrastructura informatică a ANCPI este supusă unui amplu proces de reinstalare și verificare, desfășurat cu sprijinul specialiștilor în securitate cibernetică.

„Obiectivul nostru principal este protejarea integrității datelor și eliminarea tuturor vulnerabilităților identificate”, se arată în comunicatul instituției.

ANCPI a asigurat că, la momentul producerii incidentului, instituția dispunea de mai multe locații pentru stocarea copiilor de siguranță (backup), ceea ce permite restaurarea datelor în condiții optime. În plus, investigațiile tehnice și penale sunt în desfășurare pentru a determina cauzele și implicațiile exacte ale atacului.

„Orice concluzii oficiale vor fi comunicate după finalizarea verificărilor și în conformitate cu deciziile autorităților competente”, precizează ANCPI.

ANCPI le recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale

Instituția atrage atenția asupra răspândirii unor informații neverificate în spațiul public, care pot induce confuzie și afecta încrederea publicului. În acest context, ANCPI recomandă cetățenilor, partenerilor și presei să consulte doar sursele oficiale pentru informații corecte și actualizate.

„Difuzarea unor informații eronate nu doar că deformează realitatea, dar poate avea efecte negative asupra percepției publice asupra instituțiilor statului”, avertizează ANCPI.

Reluarea activității se va realizat etapizat și în condiții de siguranță

Procesul de restaurare a aplicațiilor și serviciilor informatice se va realiza gradual. Fiecare componentă a sistemului va fi atent verificată, securizată și validată din punct de vedere al securității cibernetice înainte de a fi repusă în funcțiune. Reamintim că sistemul de cadastru e-Terra și adresele de e-mail au fost blocate în urma atacului cibernetic.

Chiar dacă această procedură poate genera temporar un disconfort, ANCPI subliniază că este esențială pentru a asigura protecția datelor și funcționarea în condiții optime a serviciilor.

Serviciile vor rămâne indisponibile pe durata lucrărilor

Pe întreaga perioadă de restaurare și consolidare a infrastructurii IT, serviciile ANCPI rămân suspendate. Reprezentanții instituției au declarat că vor informa publicul în mod constant despre stadiul lucrărilor, reiterând importanța utilizării canalelor oficiale de comunicare.

„Procesul de restaurare a infrastructurii informatice este unul complex și continuă conform planului stabilit împreună cu autoritățile competente în domeniu. Pe durata acestuia, serviciile rămân momentan indisponibile.

ANCPI va informa publicul cu privire la evoluția acestuia și recomandă cetățenilor, partenerilor instituționali și reprezentanților mass-media să utilizeze exclusiv informațiile transmise prin canalele oficiale ale instituției”, a mai transmis ANCPI.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE