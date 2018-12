'Bomba' aruncată de sportiva născută în Târgoviște vine după ce a absentat de la lansarea lotului Tokyo 2020 (11 sportive, în frunte cu Simona Halep, pregătesc viitoarea Olimpiada de peste doi ani).

Andrei Cociașu, preparatorul fizic al Soranei, a postat pe contul său de Facebook o fotografie cu marele Roger Federer. Românul scrie și despre programul Sorana, care lucrează, din toamnă, cu Carl Maes, un antrenor din echipa belgiencei Kim Clijsters.

La Dubai, Sorana Cîrstea a bătut mingea cu franțuzoaica Kristina Mladenovici, 25 de ani, 43 WTA la simplu și 3 WTA la dublu. 'Kiki' este iubita jucătorului austriac Dominic Thiem, 25 de ani, 8 ATP.

Iată postatea făcută ieri de Cociașu:

'Februarie 2004. Cupa Davis ROU-SUI la Sala Polivalenta. Prima lui saptamana ca nr 1. L-am asteptat cu emotii imense dupa meciuri la iesirea din sala, alaturi de dad&Lorena Gheorghe (amandoi armati cu o minge mare de autografe). Nu a venit. Coplesit de dezamagire, am plecat acasa. Poate asta a fost triggerul unei veritabile obsesii pentru acest om. De.a lungul anilor (vizionandu-i aproape fiecare meci, imitandu-i loviturile, the deluxe fanboy pack), am sperat la orice fel de conexiune cu RF; o vorba, o poza. Azi, 14 ani mai tarziu, inaintea unui antrenament Sorana-Kiki Mladenovic in Dubai, am reusit mai mult decat credeam ?. What is your advice for any junior/aspiring pro?' mi-a venit a-l intreba, incercand sa imi controlez vocea si pulsul. Uuhm, consistency&sacrifice, day by day, every day, no matter what'. O fraza de neuitat. Thank you Roger Federer',