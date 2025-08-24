Sorana Cîrstea, victorie impresionantă la Cleveland

Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland, învingând-o pe americanca Ann Li cu scorul de 6-2, 6-4. Acest succes marchează al treilea titlu din cariera jucătoarei române, după cele obținute la Tașkent în 2008 și Istanbul în 2021. Victoria a venit după un meci disputat sâmbătă seara în Nautica Entertainment Complex.

Desfășurarea meciului

Prima manșă a fost dominată de Cîrstea, care a câștigat cu 6-2. După un start echilibrat, românca a reușit să se distanțeze, făcând primul break al întâlnirii. Românca a încheiat setul cu o serie impresionantă de cinci game-uri consecutive.

Al doilea set a fost mai strâns, Cîrstea impunându-se cu 6-4. Momentul cheie a fost break-ul reușit de româncă la scorul de 2-1. Finalul a fost dramatic, Ann Li salvând trei mingi de meci înainte ca Sorana să închidă partida pe propriul serviciu.

Pentru a ajunge în ultimul act, Cîrstea a trecut în semifinale de Anastasia Zakharova, scor 6-1, 7-5. Ann Li și-a asigurat locul în finală după o victorie în trei seturi în fața lui Xinyu Wang.

Sorana Cîrstea a câștigat al treilea titlu WTA din carieră

Acesta este al treilea titlu WTA din cariera Soranei Cîrstea, consolidându-i poziția în circuitul profesionist. Victoria vine într-un moment oportun, înaintea participării la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Sorana Cîrstea a câștigat primul titlu WTA în octombrie 2008, la turneul de la Tașkent, unde a învins-o în finală pe Sabine Lisicki în trei seturi. Acesta a fost primul ei trofeu WTA la simplu.

Al doilea titlu WTA la simplu al Soranei Cîrstea a fost câștigat în 2021, la turneul de la Istanbul. Acest titlu a fost primul ei trofeu WTA la simplu după o pauză de 13 ani.

Perspective pentru US Open

La US Open, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Solana Sierra, aflată pe locul 75 WTA. Va fi prima confruntare directă între cele două jucătoare, oferind o nouă provocare pentru proaspăta campioană de la Cleveland.

Victoria de la Cleveland reprezintă un moment important în cariera Soranei Cîrstea. Succesul demonstrează forma bună a jucătoarei române și îi oferă un moral ridicat înaintea US Open. Rămâne de văzut cum va capitaliza Cîrstea acest rezultat în turneul de Grand Slam ce urmează.

Evoluția constantă și determinarea arătate de Sorana Cîrstea la Cleveland sunt semne încurajatoare pentru viitorul său în circuitul WTA. Fanii tenisului românesc au motive de optimism și așteaptă cu interes următoarele performanțe ale jucătoarei noastre pe scena internațională.

Sorana Cîrstea, o carieră impresionantă pe terenul de tenis

Sorana Mihaela Cîrstea este o jucătoare profesionistă română de tenis, născută pe 7 aprilie 1990 în București. A fost introdusă în tenis de mama sa la vârsta de patru ani și provine dintr-o familie din Târgoviște, unde părinții ei au susținut-o intens în carieră. Sorana a fost un talent de junior, ajungând până pe locul 6 la nivel mondial în circuitul ITF.

De-a lungul carierei sale, a câștigat trei titluri WTA la simplu și șase la dublu. A avut performanțe notabile precum finala la Rogers Cup în 2013 și câștigarea titlului la dublu la Madrid Open în 2025.

Sportiva a participat și la Jocurile Olimpice din 2012 la simplu și dublu. A avut victorii importante în fața unor jucătoare de top și a arătat o longevitate remarcabilă în tenis, revenind după pauze și menținând un nivel competitiv ridicat.

Loto 6/49 din 24 august 2025. Report de peste 4 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:51
Loto 6/49 din 24 august 2025. Report de peste 4 milioane de euro la 6/49, categoria I
Cutremur în România astăzi, 24 august 2025. Ce magnitudine a avut seismul
Știri România 07:50
Cutremur în România astăzi, 24 august 2025. Ce magnitudine a avut seismul
Motivul pentru care Lucian Viziru a plecat de la Pro Tv, în urmă cu ceva timp. „Lucrurile nu s-au oprit, au fost din ce în ce mai rele”
Stiri Mondene 23 aug.
Motivul pentru care Lucian Viziru a plecat de la Pro Tv, în urmă cu ceva timp. „Lucrurile nu s-au oprit, au fost din ce în ce mai rele”
Cum a apărut Marina Voica, la aproape 89 de ani, pe scena Festivalului Mamaia 2025. Artista a purtat o ținută tinerească
Stiri Mondene 23 aug.
Cum a apărut Marina Voica, la aproape 89 de ani, pe scena Festivalului Mamaia 2025. Artista a purtat o ținută tinerească
Realitatea dură a PNRR: 99 de ținte și jaloane întârziate de România. Noul obiectiv, depunerea unei cereri de plată în octombrie
Exclusiv
Politică 23 aug.
Realitatea dură a PNRR: 99 de ținte și jaloane întârziate de România. Noul obiectiv, depunerea unei cereri de plată în octombrie
Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Politică 23 aug.
Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
