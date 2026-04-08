Zi de doliu local în Hunedoara

Mircea Lucescu a încetat din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București. Acesta va fi înmormântat cu onoruri militare vineri la Cimitirul Bellu din București. De asemenea, Consiliul Local al municipiului Hunedoara a decis declararea zilei de 10 aprilie 2026 drept „zi de doliu local” în memoria legendarului antrenor.

La Corvinul Hunedoara, Mircea Lucescu a debutat ca antrenor în 1978. El a fost declarat și cetățean de onoare al municipiului Hunedoara.

„Am făcut acest lucru și când a murit Mihai Leu, este a doua oară când, în istoria Hunedoarei, se decretează zi de doliu local. Mircea Lucescu este și cetățean de onoare, are și o stea pe aleea celebrităților. A fost o personalitate foarte puternică. Este o pierdere mare”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, pentru GSP.

Primăria Hunedoara a transmis un mesaj emoționant în ziua în care a murit Mircea Lucescu.

„Pentru Hunedoara, domnul Mircea Lucescu a fost lumina care a dat speranță unui oraș în vremurile gri ale unui regim în care bucuriile erau puține. Domnia sa a venit la Hunedoara și a construit nu doar o echipă de fotbal, a construit un loc al memoriei: Corvinul Hunedoara”.

Stadionul „Mircea Lucescu”, un omagiu pentru o legendă

În semn de respect pentru contribuțiile legendarei personalități sportive, autoritățile din Hunedoara iau în calcul să redenumească viitoarea arenă a Corvinului, aflată în construcție și programată să fie finalizată în 2029, după numele lui Mircea Lucescu.

„Eu am mai discutat cu Andone acest lucru, și cu nea Mircea, când a fost la un meci cu CFR în Cupă. (…) Luăm în calcul acest lucru, am și discutat. Omul acesta nu a fost doar un om de sport, el a fost un om care a clădit alți oameni. N-am întâlnit pe nimeni care să fi investit la fel de mult în tineri. A format tineri, le-a dat încredere, așa a fost și la Corvinul”, a mai spus primarul Bobouțanu.

Viitorul stadion din Hunedoara. Foto: GSP

În prezent, complexul sportiv din Hunedoara poartă numele „Corvinul 1921 Hunedoara”, după ce inițial a fost numit „Michael Klein”, în onoarea fostului fotbalist al echipei. Din cauza unei dispute cu familia acestuia, denumirea a fost schimbată. În acest context, decizia de a redenumi viitoarea arenă în cinstea lui Mircea Lucescu ar putea deveni o realitate.

Stadionul va avea 10.900 de locuri și va costa aproximativ 64 de milioane de euro.

Amintiri din Hunedoara: „M-a pus să-i promit că voi duce Corvinul înapoi în Liga 1”

Legătura lui Mircea Lucescu cu Hunedoara a fost una profundă. Potrivit lui Dan Bobouțanu, antrenorul revenea deseori în oraș pentru a-și revedea prietenii și pentru a retrăi amintirile de pe vremea când activa la Corvinul.

„Ne sunam de zile onomastice, el a fost des în ultimii ani la Hunedoara. Înainte de pandemie, în 2019, de ziua mea, a venit la Hunedoara și a stat două zile aici. M-a pus să-i promit că voi duce Corvinul înapoi în Liga 1. Avea o vorbă: «V-am lăsat o echipă pentru 10 ani, care apoi a dispărut de pe scena fotbalului de prim-plan. Doi ani mai târziu, în 2021, am început proiectul. N-am apucat să ne bucurăm împreună de Corvinul în prima ligă…”, a rememorat primarul.

Corvinul Hunedoara este liderul la zi din Liga a 2-a și cel mai probabil urmează să promoveze în Superliga.

Personalitatea lui Mircea Lucescu, comparată cu cea a lui Iancu de Hunedoara

Într-un moment de emoție, primarul Dan Bobouțanu l-a comparat pe Mircea Lucescu cu una dintre cele mai mari figuri istorice ale regiunii, Iancu de Hunedoara.

„Aseară ( 7 aprilie n.r.), când am aflat (de moartea lui Mircea Lucescu n.r.), mă gândeam – păstrând proporțiile și fără să fiu judecat – că Mircea Lucescu poate fi comparat cu o personalitate ca Iancu de Hunedoara. Iancu și-a dedicat întreaga viață luptelor pentru creștinătate, nea Mircea – o viață întreagă dedicată fotbalului, petrecută pe terenul verde”,a mai spus edilul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE