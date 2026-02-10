Momentul a avut loc la postul norvegian NRK, imediat după finala olimpică. Deși a recunoscut că medalia este o realizare „grozavă”, fiind prima sa medalie olimpică individuală, Laegreid a schimbat brusc tonul discuției.

„Am aruncat medalia de aur a vieții mele”

Sportivul a dezvăluit că trece prin „cea mai grea săptămână” din viața sa, după ce relația cu femeia pe care o consideră „dragostea vieții lui” s-a încheiat chiar înainte de Jocurile Olimpice din Italia.

Så ikke helt denne komme. Tidenes mest absurde medaljeintervju. 🫣 pic.twitter.com/fFwJ1B0vCO — Daniel Vassbund (@Smoothedan) February 10, 2026

„Acum șase luni am întâlnit-o pe dragostea vieții mele, cea mai frumoasă și minunată persoană din lume. Dar acum trei luni am făcut cea mai mare greșeală din viața mea și am înșelat-o”, a mărturisit Laegreid, vizibil afectat.

Câștigătorul Cupei Mondiale din sezonul precedent a explicat că i-a recunoscut partenerei infidelitatea chiar înainte de a pleca spre Milano, fapt ce a dus la ruptura relației. „Simt că am aruncat medalia de aur a vieții mele. Aș vrea să pot împărtăși asta cu ea”, a adăugat el.

„Sinucidere socială” pentru o a doua șansă

Gestul nu a fost unul spontan. Colegul său de echipă, Johannes Dale-Skjevdal, a confirmat că Laegreid le spusese apropiaților că intenționează să își facă publică povestea dacă va reuși să câștige o medalie, în speranța de a o recâștiga pe fosta iubită.

Într-o declarație ulterioară pentru publicația Verdens Gang, biatlonistul a fost tranșant cu privire la riscurile de imagine pe care și le-a asumat: „Aș prefera să mă sinucid social decât să renunț la această femeie”.

Scuze campionului olimpic

La conferința de presă oficială, Laegreid a admis că nu știe dacă decizia de a spăla rufele în public a fost corectă, dar a simțit că este singura opțiune rămasă.

Totodată, el și-a cerut scuze compatriotului său, Johan-Olav Botn, care a câștigat titlul olimpic în aceeași cursă, pentru că drama sa personală a eclipsat performanța sportivă a zilei.

„Nu vreau să vă fur gloria astăzi. Sper că este o problemă de discuție doar pentru următoarea zi sau două. Medalia voastră de aur la Jocurile Olimpice este pentru totdeauna”, a conchis Laegreid.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 au loc între 6 și 22 februarie.

La JO de iarnă 2026 participă 29 de sportivi din România, care concureză la 9 discipline.

