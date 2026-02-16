Elevii lui Zeljko Kopic au controlat autoritar prima repriză, irosind ocazii importante prin Armstrong, Alex Musi și Soro, în timp ce oaspeții au replicat tăios doar prin viteza lui Bărbuț. Portarul Roșca a fost însă la post în minutul 40, blocând singura tentativă periculoasă a ialomițenilor dintr-o primă parte dominată clar de „câini”, potrivit News.ro.

Repriza secundă a adus un fotbal mult mai deschis, presărat cu ratări monumentale și momente de tensiune maximă. După ce Opruț a zguduit transversala în minutul 53, iar Denis Rusu a scos incredibil lovitura de cap a lui Karamoko, Dinamo a fost la un pas de un dezastru defensiv.

O neînțelegere între Boateng și Roșca i-a permis lui Carnat să șuteze spre poarta goală de la peste 30 de metri, însă portarul dinamovist a reușit o repliere miraculoasă, salvând mingea de pe linia porții în ultima secundă. O înregistrare difuzată de Digisport cu tehnicaș „goal line” arată că mingea a depășit totuși linia porții cu întreaga circumferință.

Imediat după acest moment critic, soarta partidei a fost decisă de Raul Opruț, care s-a revanșat pentru bara din startul reprizei cu o lovitură de cap superbă, fructificând centrarea precisă a lui Armstrong. Deși portarul oaspeților, Denis Rusu, a mai avut o intervenție de zile mari în fața lui Sivis pe final de meci, Unirea Slobozia nu a mai găsit drumul spre egalare. Dinamo bifează astfel un succes la limită, dar extrem de important pentru moralul echipei în vederea bătăliilor decisive din campionat.

Dinamo este pe locul al doilea în clasament, cu 53 de puncte, la o singură lungime de lider, Universitatea Craiova. Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte.

DINAMO: Al. Roşca – Sivis (Duţu 90+4), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Al. Pop 65), Alberto Soro – Armstrong (Ţicu 90+4), Karamoko (Milanov 86), Al. Musi (Cr. Mihai 46). ANTRENOR: Zeljko Kopic

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Dorobanţu, Al. Dinu, Orozco, Şerbănică – Al. Albu, T. Lungu (Dragu 76) – Bărbuţ (Dulcea 76), Papeau (Carnat 43), Ponde (Vl. Pop 58) – Said (Dahan 58). ANTRENOR: Claudiu Niculescu

Cartonaşe galbene: Stoinov – Said 48, D. Rusu 54

Arbitri: Sorin Vădana – Ionuţ Marius Bobe, Cristian Daniel Ilinca

Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran – Adrian Popescu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Irina, fiica lui Crin Antonescu, a rămas orfană de mamă la doar 3 ani. Acum s-a transformat într-o femeie superbă. Blondă, cu o siluetă trasă ca prin inel, în ținute provocatoare. Surprinzător, cu ce se ocupă la 23 de ani, are o funcție importantă
Viva.ro
Irina, fiica lui Crin Antonescu, a rămas orfană de mamă la doar 3 ani. Acum s-a transformat într-o femeie superbă. Blondă, cu o siluetă trasă ca prin inel, în ținute provocatoare. Surprinzător, cu ce se ocupă la 23 de ani, are o funcție importantă
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Unica.ro
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
gsp
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.RO
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Emoții uriașe pentru România! Cine este singura noastră patinatoare care intră marți pe gheață la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026
Tvmania.ro
Emoții uriașe pentru România! Cine este singura noastră patinatoare care intră marți pe gheață la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

Alte știri

Vârsta minimă pentru jocurile de noroc ar putea crește la 21 de ani. Noi reguli dure pentru publicitate, dezbătute în Parlament
Știri România 21:09
Vârsta minimă pentru jocurile de noroc ar putea crește la 21 de ani. Noi reguli dure pentru publicitate, dezbătute în Parlament
Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Știri România 19:14
Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Parteneri
Bătaia dintre Tom Cruise și Brad Pitt care a declanșat panică la Hollywood. „Fior rece pe șira spinării”
Adevarul.ro
Bătaia dintre Tom Cruise și Brad Pitt care a declanșat panică la Hollywood. „Fior rece pe șira spinării”
Panică la Dinamo! S-a prăbușit pe gazon după 1-0 cu Unirea Slobozia: „Să vină medicul mai repede!”. Video
Fanatik.ro
Panică la Dinamo! S-a prăbușit pe gazon după 1-0 cu Unirea Slobozia: „Să vină medicul mai repede!”. Video
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”: „Om foarte pătimaș”. Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Exclusiv
Stiri Mondene 18:03
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”: „Om foarte pătimaș”. Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Stiri Mondene 17:42
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Parteneri
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
TVMania.ro
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
ObservatorNews.ro
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Cu cât se va ieftini energia electrică în 2026? Explicația ministrului Bogdan Ivan
Mediafax.ro
Cu cât se va ieftini energia electrică în 2026? Explicația ministrului Bogdan Ivan
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
StirileKanalD.ro
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Jurnalista Florența Ghiță s-a stins din viață: „Odihnește-te în pace, draga mea prietenă”
KanalD.ro
Jurnalista Florența Ghiță s-a stins din viață: „Odihnește-te în pace, draga mea prietenă”

Politic

Influenta senatoare americană care s-a văzut cu Nicușor Dan critică raportul SUA privind alegerile din România: „E eronat, nimeni nu-i dă atenție”
Politică 21:50
Influenta senatoare americană care s-a văzut cu Nicușor Dan critică raportul SUA privind alegerile din România: „E eronat, nimeni nu-i dă atenție”
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Politică 16:48
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este incredibilă
Fanatik.ro
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este incredibilă
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată