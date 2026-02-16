Elevii lui Zeljko Kopic au controlat autoritar prima repriză, irosind ocazii importante prin Armstrong, Alex Musi și Soro, în timp ce oaspeții au replicat tăios doar prin viteza lui Bărbuț. Portarul Roșca a fost însă la post în minutul 40, blocând singura tentativă periculoasă a ialomițenilor dintr-o primă parte dominată clar de „câini”, potrivit News.ro.

Repriza secundă a adus un fotbal mult mai deschis, presărat cu ratări monumentale și momente de tensiune maximă. După ce Opruț a zguduit transversala în minutul 53, iar Denis Rusu a scos incredibil lovitura de cap a lui Karamoko, Dinamo a fost la un pas de un dezastru defensiv.

O neînțelegere între Boateng și Roșca i-a permis lui Carnat să șuteze spre poarta goală de la peste 30 de metri, însă portarul dinamovist a reușit o repliere miraculoasă, salvând mingea de pe linia porții în ultima secundă. O înregistrare difuzată de Digisport cu tehnicaș „goal line” arată că mingea a depășit totuși linia porții cu întreaga circumferință.

Imediat după acest moment critic, soarta partidei a fost decisă de Raul Opruț, care s-a revanșat pentru bara din startul reprizei cu o lovitură de cap superbă, fructificând centrarea precisă a lui Armstrong. Deși portarul oaspeților, Denis Rusu, a mai avut o intervenție de zile mari în fața lui Sivis pe final de meci, Unirea Slobozia nu a mai găsit drumul spre egalare. Dinamo bifează astfel un succes la limită, dar extrem de important pentru moralul echipei în vederea bătăliilor decisive din campionat.

Dinamo este pe locul al doilea în clasament, cu 53 de puncte, la o singură lungime de lider, Universitatea Craiova. Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte.

DINAMO: Al. Roşca – Sivis (Duţu 90+4), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Al. Pop 65), Alberto Soro – Armstrong (Ţicu 90+4), Karamoko (Milanov 86), Al. Musi (Cr. Mihai 46). ANTRENOR: Zeljko Kopic

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Dorobanţu, Al. Dinu, Orozco, Şerbănică – Al. Albu, T. Lungu (Dragu 76) – Bărbuţ (Dulcea 76), Papeau (Carnat 43), Ponde (Vl. Pop 58) – Said (Dahan 58). ANTRENOR: Claudiu Niculescu

Cartonaşe galbene: Stoinov – Said 48, D. Rusu 54

Arbitri: Sorin Vădana – Ionuţ Marius Bobe, Cristian Daniel Ilinca

Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran – Adrian Popescu

