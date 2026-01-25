Ploieştenii au trecut pe lângă gol în minutul 1, prin Chică-Roşă, apoi Ricardinho a trimis pe lângă poartă, trei minute mai târziu, potrivit News.ro.

Replica oaspeţilor a venit de la Narek Grygorian, însă şutul acestuia, din careu, a fost respins de Krell, în minutul 16.

Rareş Pop l-a încercat pe Buzbuchi, fără preluare, două minute mai târziu, dar portarul constănţean a scos de la vinclu.

Golul a venit în minutul 32 şi a fost marcat de Dican, în minutul 32. Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 84, la ratarea din şase metri a lui Chică-Roşă şi Petrolul – Farul a fost 0-1.

Farul e pe locul 10, cu 31 de puncte, iar Petrolul e pe locul 13, cu 20 de puncte.

PETROLUL: Krell – Ricardinho, P. Papp, Guilherme Soares, A. Dumitrescu – Jyry (V. Gheorghe 67), M. Dulca, Dongmo – R. Pop, Chică-Roşă, Grozav (V. Gheorghe 67). ANTRENOR: Eugen Neagoe

FARUL: Buzbuchi – Furtado (D. Maftei 68), Larie, B. Ţîru, L. Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu (I. Cojocaru 67) – Işfan (Ramalho 65), Vojtus (D. Sîrbu 67), N. Grigoryan (R. Tănasă 68). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Guilherme Soares 38, D. Paraschiv 90+1 / Dican 74

Arbitri: Istvan Kovacs – Ioan Corb, Imre-Laszlo Bucsi

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Bogdan Dumitrache

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE