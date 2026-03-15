Deși echipa traversează o perioadă sportivă critică, ratarea play-off-ului fiind o premieră amară pentru suporteri, venirea lui Rădoi a revitalizat prea puțin interesul fanilor. Până în dimineața meciului, organizatorii au raportat vânzarea a aproximativ 6.000 de bilete, însă miza declarată a lui Rădoi este atingerea pragului de 10.000 de spectatori la ora startului.

În ciuda faptului că adversarul este ultima clasată, Rădoi a subliniat la conferința de presă că nu poate promite rezultate imediate, ci doar o schimbare radicală la nivel de atitudine și implicare, elemente esențiale pentru a recâștiga respectul tribunei în acest final de sezon atipic.

18:23 - Acum 24 minute Mirel Rădoi, despre relația cu Gigi Becali La conferința de presă premergătoare debutului său contra celor de la Metaloglobus, Mirel Rădoi a abordat cu optimism și diplomație relația tensionată, dar de notorietate, cu nașul său, Gigi Becali, subliniind că mizează pe o colaborare bazată pe respect reciproc și discreție. Întrebat direct despre clauzele sau înțelegerile care ar trebui să prevină o imixtiune a patronului în deciziile tehnice până în luna mai, noul antrenor al roș-albaștrilor a precizat că nu a impus condiții speciale, considerând că experiența lor comună anterioară este suficientă pentru a asigura stabilitatea echipei în acest mandat scurt. Rădoi a admis că, deși nu există garanții absolute în nicio sferă a vieții, speră ca orice eventuală divergență să fie tranșată în privat și nu prin intermediul ieșirilor publice, declarând ferm: „Nu cred că va fi cazul de ceva special ca să poată interveni în munca noastră".

