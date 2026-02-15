Al Hamlaw, gol superb

Minutul 2 a adus prima ocazie a craiovenilor, Etim trimiţând puţin pe lângă poartă. Roş-albaştrii au replicat prin şutul lui Bîrligea, care a şters trasversala în minutul 6. Un minut mai târziu Popescu a respins în corner şutul lui Lixandru. Cele două echipe au jucat într-un ritm bun primele douăzeci de minute, alternând atacurile.

Soarta partidei a fost pecetluită în minutul 23, când Al Hamlawi a reușit o fază de mare clasă: palestinianul l-a lăsat „în urmă” pe Graovac printr-o fentă elegantă, finalizând apoi cu un „lat” de manual, direct în plasa laterală.

Craiovenii au avut și un gol anulat

În minutul 54, David Matei a înscris pentru gazde, dar după patru minute de aşteptare pentru verificarea VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să anuleze reuşita lui Matei, care se afla în ofsaid.

Deși mingea a ajuns la marcator după ce l-a lovit pe Lixandru, centralul Marian Barbu a decis, în urma consultării monitorului de la marginea terenului, că intervenția mijlocașului de la FCSB nu a fost una deliberată. Deoarece Lixandru nu a controlat balonul, ci a fost doar atins de acesta, ricoșeul nu a anulat starea de afara jocului în care se afla Matei, faza fiind astfel sancționată cu ofsaid în loc să fie validată ca o pasă venită de la adversar, potrivit GSP.ro.

FCSB a atacat în valuri, iar ocaziile mari s-au succedat la ambele porți

Cisotti a trimis pe lângă poartă în minutul 65, iar şase minute mai târziu a ratat şi Bîrligea. Deşi au dominat aproape în totalitate repriza secundă, bucureştenii nu au reuşit să egaleze şi au cedat cu 0-1 în faţa liderului, potrivit News.ro.

Gigi Becali

FCSB riscă să ajungă în play-out

Această execuție de finețe nu doar că a adus cele trei puncte oltenilor, dar a declanșat o adevărată criză în tabăra roș-albaștrilor, care riscă acum, cu doar câteva etape înainte de finalul sezonului regulat, să rateze obiectivul principal și să ajungă în play-out.

„Sunt mai puternici, mai valoroși. Puteai să iei doar așa, un punct. S-a văzut că sunt mai puternici și mai valoroși. Ei făceau posesie, noi nu ne câștigam duelurile, dădeam minge lungă. Fără Tănase, nu ai cum să câștigi meciuri! Olaru aleargă, dar… Sunt mai puternici, mai valoroși. Dar n-am intrat în panică. De ce să intru? Avem soluții de intrat în play-of”, a declarat Gigi Becali, patronul FCSB, într-o intervenție la Digisport.

Universitatea Craiova, lider meritat în Superliga

Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.