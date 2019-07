Tatăl lui Darren Cahill a fost în loja Simonei Halep: „Atitudinea face diferența!”

John Cahill, tatăl lui Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei, a asistat la semifinala cu Elina Svitolina din loja Simonei Halep.

John Cahill, încântat de succesul reconfortant al Simonei, a postat pe twitter un mesaj.

„Astăzi am fost musafiri în loja Simonei Halep. Am fost copleșit de emoții. Am trăit fiecare lovitură. Simonei Halep și întregii ei echipe fantastice: Atitudinea te diferențiază față de restul!”, a scris bătrânul John Cahill.

Mesajul lui John Cahill

Simona a văzut mesajul și i-a răspuns. „A fost o mare onoare pentru mine să fiți în loja mea”, a scris Simona.

