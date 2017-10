Toate declarațiile după CSU Craiova – FCSB 2-5. Nicolae Dică, surprins de proporțiile scorului.

NICOLAE DICĂ, antrenor FCSB:

„Nu mă așteptam să marcăm 5 goluri, dar voiam un joc ofensiv. Avem jucători de calitate, care oricând pot inventa ceva. Important e că astăzi am reușit să marcăm 5 goluri și că am trecut pe primul loc. Știam că ei joacă pe faza de construcție cu 3 fundași centrali, în prima repriză am încercat să-i luăm de sus. Știam că cei doi fundași laterali făceau construcția și am încercat să-i forțăm să joace mingi lungi și am reușit asta.

Am fost supărat că am primit un gol prin autogolul lui Larie, pentru că mingea ieșea afară. Nu voiam să luăm gol azi.

«Bizonul» știa că-l voi schimba și mă bucur că înțelege momentul în care se află. Ajută foarte mult echipa. Mă bucur că toți jucătorii înțeleg că trebuie să dea totul atunci când intră pe teren”, a declarat Dică la TV Telekom Sport.

„Nu putem șterge cu buretele tot ce a făcut bun Alibec. Azi a intrat bine, a dat două pase de gol. Îmi pare rău că n-a reușit să dea gol pe finalul meciului. Eu sper ca în meciurile următoare să marcheze”.

DEVIS MANGIA, antrenor Craiova:

„Este un meci care a început rău. Asta e distanța dintre noi și Steaua, dar trebuie să continuăm să lucrăm pentru a îmbunătăți situația.

Nu trebuie să ne gândim la primul loc, degeaba se supără unii. Noi trebuie să ne îmbunătățim jocul și prestațiile, atât! Trebuie să ne gândim cu toții la următorul meci și să învățăm din greșelile pe care le-am făcut. Apoi, la sfârșitul anului, vom vedea unde ne vom situa. Am întâlnit o echipă care are valoare, iar jocul s-a decis pe urma greșelilor noastre și a valorii adversarilor.

Trebuie să învățăm să fim echilibrați. Dacă suntem echilibrați e un punct bun de a pleca din nou la drum și a continua să lucrăm. De obicei, nu vorbesc după finalul meciurilor. Azi am vorbit ceva jucătorilor, dar, repet, singurul lucru pe care îl putem face este să fim echilibrați și să o luăm de la capăt.

Nu am fost suficient de capabili să revenim, am marcat golul de 1-3, dar imediat a venit golul patru al lor. Nu am avut posibilitatea de a face mai mult”, a declarat Mangia, la Look TV.

GIGI BECALI, patron FCSB:

„Vă dau cuvântul meu de onoare, MM Stoica avea emoții mari înainte de meci. I-am spus «MM, suntem echipă mare, avem valoare și vom depăși adversarul la 3-4 goluri diferență!». Veți vedea acestă diferență de goluri la toate meciurile de-acum încolo. Sunt optimist, iar toată lumea vede diferența mare de valoare dintre noi și adversari. Am surclasat-o, ne-am distrat cu echipa despre care se spunea că joacă cel mai bun fotbal din Liga 1. Nu se mai poate întâmpla nimic. Suntem prea valoroși ca să mai putem fi deturnați. Cine să ne mai bată acum?”, a declarat George Becali, la Pro X.

Patronul FCSB a vorbit despre plecarea atacantului Denis Alibec: „Cel mai mult mi-a plăcut Tănase, trebuie să-l remarc. Apoi trebuie să-l remarc și pe Alibec, care a dat două pase de gol. Îl certăm, dar are clasă, e fotbalist. Dacă ar fi reușit să marcheze la acea fază, aveam asigurate 10 milioane de euro. Întrebați-l pe Dică dacă mai stă Alibec pe bancă. E prea mare și prea valoros ca să mai fie pe bancă. În proporție de 95%, transferul lui Alibec se va rezolva”.

„Nu trebuie să-mi placă mie de Dică. La el vorbesc faptele. E pe locul 1 în Liga 1, e calificat în primăvara europeană. Faptele spun că e cel mai bun antrenor al României”.

„E cea mai bună echipă a Stelei din 1990 încoace. Nu mai are ce să se întâmple, suntem prea valoroși. Avem jucători atât de valoroşi încât putem ajunge oriunde. De ce să nu câştigăm Europa League? Ce mare diferenţă e între noi şi ceilalţi?

S-ar putea să-l luăm pe Rusescu! Dacă-l luăm pe el, nu-l mai luăm pe Nemec. Rusescu e tot Rusescu. E marcator! A vorbit MM cu el, a zis că vrea să vină”, a declarat Gigi Becali, la TV Digi Sport.

MIHAI STOICA, manager FCSB:

„Dacă mă întrebați înainte de meci, după remiza CFR-ului, un egal la Severin nu ar fi fost un rezultat negativ. A fost un meci decis de banca tehnică. Se naște un antrenor de mare viitor, care a învins unul dintre cei mai redutabili antrenori care au fost în România.

Mai aveam un pic și făceam și noi Turneul Campionilor. Dacă intra scărița lui Alibec, se făcea 2-6, luam primul set. Dacă Miriuță e atât de isteț, să ne spună și nouă la ce rezultate să ne așteptăm. Ar trebui să explice pe la Comisii ce a spus. Sunt destui paznici de noapte morți ziua. Deocamdată, să reușească să-l bată pe Hagi. Tare mă tem că vor avea meci greu rău de tot. Aștept o mare afluență de supoteri pe Național Arena la meciul de joi cu Beer Sheva, chiar dacă ora e cea care e (n.r – 22:00)”.

DUMITRU DRAGOMIR, fost președinte LPF:

”Steaua poate să piardă titlul doar dacă nu se prezintă la câteva meciuri. Echipa națională se va clădi pe scheletul Stelei pentru că ăsta, va mai lua vreo doi jucători de la Hagi. Dacă inaugurau stadionul «Oblemenco» din Craiova cu Steaua, Craiova tot 5 lua”, a declarat Dragomir la Pro X.