Torje revine la Grozny, după experiența ratată de la Karabukspor. Fotbalistul a clarificat situaţia creată în ultimele luni la Karabukspor şi a anunţat că de la 1 ianuarie va fi în lotul lui Akhmat Grozny, fosta Terek Grozny.

Din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul, patru dintre cei cinci fotbaliști români aflați în lotul lui Karabukspor – Torje, Cristi Tănase, Paul Papp şi Gicu Grozav – au fost excluşi din lot pentru că şi-au depus memoriile pentru neplata salariilor. A scăpat Valerică Găman, dar doar pentru că antrenorul lui Karabuk nu a avut o altă variantă pentru postul de fundaş central la meciul cu Fenerbahce.

„Nu am reziliat deocamdată, sunt discuţii. Mi-am dat seama de săptămâna trecută, de când nu ne-au oprit în lot, că asta se va întâmpla. Şi nu din cauza evoluţiilor. Eu personal nu sunt plătit de 5 luni. Avocatul clubului şi preşedintele ne-au explicat că salariile nu au fost realiste pentru ceea ce puteau ei să suporte. Noi le-am trimis o înştiinţare în care le-am spus că vom merge la FIFA dacă nu suntem plătiţi. Ei ne-au exclus din lot, apoi ne-au chemat la discuţii, să ajungem la o înţelegere. Eu le-am zis că am echipă, mă întorc la Terek, dar să îmi dea banii pe care mi-i datorează. Eu mai am varianta unui transfer, șase luni împrumut. Pentru că am jucat doar la o echipă sezonul acesta”, a declarat Gabriel Torje, la Digi Sport.

Speriat de taxele din România

Tricolorul nu se gândește să revină în Liga 1. ”Am avut ofertă de la FCSB acum doi ani de zile. Am fost sunat de cineva de acolo şi i-am spus că nu pot să mă duc. S-a încheiat discuţia în secunda doi. Nu are rost să mă duc acolo, eu sunt dinamovist”, a reamintit Torje.

Nici Dinamo nu-l atrage: „Sunt o grămadă de jucători buni în România. Pentru mine e greu să mă întorc acum în ţară. La ce se întâmplă în România, la câte taxe sunt, trebuie să aduci bani de acasă. O să iau în calcul probabil o revenire peste un an şi jumătate, când îmi expiră contractul la Terek. Nici la CFR nu m-aş putea duce. U Cluj e rivala CFR-ului, iar „U” înfrăţită cu Dinamo şi tot nu m-aş putea duce. Când voi reveni în România, nu voi ține cont de aspectul financiar”, a adăugat fotbalistul.”.

Situația celorlalți jucători români de la Karabukspor

Gabriel Torje a precizat că ceilalți fotbaliști români de la Karabukspor au probleme mari: „Situaţia la ei e mai grea, sunt jucători care au doi ani şi jumătate de contract – trei ani. Ei au contracte de 700.000-800.000 de euro, nu e comod să spună că vor doar banii restanţi. Pentru că au contractele pe care le au, se bazau că vor încasa banii aceia”.