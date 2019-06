ACTUALIZARE 13 iunie. Grupul Veolia România, care a părăsit Petrolul, ar putea deveni sponsor la echipa moldoveană.

”Eu aș vrea să se alăture la Botoșani. Aș lua Veolia mâine dacă ar veni la noi. Cu ei lângă noi cred că m-aș putea gândi și eu la mai mult de la Botoșani, dar ar trebui să fac toate slujbele în toate bisericile din Moldova să vină la noi. Am auzit că a plecat de la Petrolul și am dat un telefon și am spus că suntem disponibili în orice secundă în orice condiții. Aduce bani, nu apă și vrea performanță”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru GSP.ro.

După ce l-a pierdut pe Andrei Burcă, ajuns la CFR Cluj, FC Botoșani, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu, a ajuns la un acord cu trei jucători: Denis Haruț, Leonel Pierce și Mario Ebenhofer.

Haruț, fundaș dreapta, 20 de ani vine de la ACS Poli Timișoara, care a retogradat în Liga 3. Este fost internațional român de juniori și a fost crescut la juniorii clubului timișorean.

Ebenhofer, mijlocaș lateral austriac, 26 de ani, a evoluat la Blau Weiss Linz, din liga secundă din Austria. În sezonul recent încheiat a jucat 26 de meciuri și a dat 11 goluri.

Leonel Pierce, mijlocaș defensiv argentinian, 25 de ani, vine de la Deportivo Santamaria, din Primera B Nacional, a doua ligă din Argentina, unde a bifat 20 de meciuri în sezonul trecut.

Moldovenii negociază și cu Kai Heerings, fundaș central olandez de 29 de ani. Stoperul și-a încheiat contractul cu Fortuna Sittard, din prima divizie olandeză, unde a bifat 21 de meciuri în sezonul trecut. Crescut la juniorii lui Ajax, Heerings a mai jucat la Utrecht, Cambuur, Helmond Sport, St. Polten, Homburg și Fortuna Sittard.

Citește mai multe despre FC Botoşani pe Libertatea.