Tribunalul București a dizolvat Federația Română de Patinaj. ”Sunt un imbecil! Mor cu ei de gât!”

Lipit de stâlp, pe două foi de dimensiuni A4, mesajul critic al antrenorului emerit Adrian Ciobanu, fost președinte al Federației Române de Patinaj, se vrea un strigăt după ajutor. 'Salvați Federația Română de Patinaj', le cere românilor respectivul tehnician.

Adrian Ciobanu o acuză pe Cristina Timar, consilier juridic, 'foarte dibace în a manevra xeroxuri, în a denatura adevărul și a dezinforma oamenii', că, la ordinul directorului MTS Daniel Jianu, i-a convins pe membrii Adunării Generale să dizolve federația. Apoi, pe 1 februarie, tribunalul ar fi îndeplinit o simplă formalitate.

După modelul altor federații, și cei de la patinaj ar fi 'inventat' cluburi sportive, ca să-și atingă scopul: dizolvarea FR Patinaj, pentru a putea acoperi neregulile, spune fostul conducător.

MTS i-a tăiat finanțarea

După ce a intrat în posesia imaginilor de la metrou, 'Libertatea' l-a contactat telefonic, luni seară, pe Adrian Ciobanu, președinte federației de specialitate în perioada 2010-2018, pentru a aflat detalii. Omul își trăgea sufletul, abia întors de la lipit afișe. Locuiește în zona Unirii.

'Mizeria este atât de mare… Domnule, vreau la televiziune! Rușine! M-au adus într-o stare de demență! Mâine mai pun afișul și pe alți stâlpi, trimit și la televiziuni. Mă lupt de mult cu mafia! Mi-a ajuns ce au făcut acești nesimțiți. Cum să desființezi federația? Mă duc la CEDO, să execut această conducere! Sunt debusolat, sunt supărat', a răbufnit fostul conducător.

Ciobanu spune că a ținut federația din surse proprii, după ce MTS, care l-a prins cu nereguli, i-a tăiat finanțarea 'Am vândut terenuri, proprietăți. Am subvenționat federația. De 6 ani n-am primit salariu', se plânge Ciobanu.

Aruncă cu acuze în stânga și-n dreapta: 'Părinți sunt proști care varsă bani la niște muhaiele'.

'Sunt dator vândut'

Cum s-a ajuns la blocaj? 'În ianuarie 2013, contabila pe care am avut-o s-a autodenunțat, s-a speriat. S-a făcut un audit aiurea, ca să mă execute. Am renunțat și a rămas Cornel Gheorghe. A ajuns acolo prin matrapazlâcuri. Au vrut să scape de mine. Ca să bage totul sub preș, au dizolvat federația'. E fiert pe Marius Negrea și pe Cornel Gheorghe.

pentru un singur lucru, vicecampioane Mondiale, Europene, locul 6 la Olimpiade. Am renunțat și a rămas Cornel Gheorghe. A ajuns acolo prin matrapazlâcuri.

'Știți cine au votat? Inclusiv niște parașute! Sunt surescitat, o am pe mama bolnavă la pat! Are 92 de ani, iar eu – 66 de ani! Am cheltuit banii toți la patinaj, nu pot să angajaez pe nimeni, că sunt dator vândut! Sunt sărac lipit pământului. Sunt un imbecil! Ce este acum patinajul? O cloacă de parașute care se dau mari antrenoare. Nu mă las. Am și sânge de sârb și nu cedez. Nu-i iert!', răcnește Ciobanu.

50-60.000 de euro. În apartament în 1990, peste 111.000 de dolari, de la federația internațională.

'Am vrut să redresez patinajul. iar acum vin escrocii să dizolve federația! Mor cu ei de gât! Ce poate să-mi ia? Mi-am cheltuit toți banii la patinaj. Din 1998 mă bântuie mafia sportul românesc'!

MTS l-a descoperit pe Ciobanu cu o 'gaură' de 250.000 de euro. 'S-a autodenunțat escroaca de contabilă. Poliția a găsit 107.000 de euro. Acum, ca să acopere imbecilitățile lor, dizolvă federația, iar toată lumea este fericită. Patinajul este viața mea. Îl practic de la 14 ani, m-am lăsat repede, că n-aveam cu cine să mă antrenez. Am scos un vicecampion mondial și un loc 6 la Olimpiadă. Pe astea nu le poți face din șpriț. Vă spun: totu-i varză!'.

Federație veche din 1924

În decembrie 2018, Adunarea Generală a aprobat dizolvarea Federației Române de Patinaj. Până la radierea din Registrul Sportiv, federația și cluburile și-a continuat activitatea până la decizia tribunalului. După încheierea procesului de lichidare, urmează să fie înființată o alta federație de profil.

Din 2014, federația a avut doi preşedinţi. Unul era Adrian Ciobanu, care a condus-o şi în perioada 2010-2014, dar și în 2014-2018, deşi nu a avut niciodată avizul MTS şi nici pe cel al tribunalului, aşa cum prevede Legea Sportului.

Celălalt, Cornel Gheorghe, fostul mare patinator român, a organizat alte alegeri în octombrie 2014 şi a câştigat. A primit avizul MTS în 2015, iar după ani de procese cu Ciobanu, l-a obţinut şi pe cel al tribunalului în iunie 2018. Cu doar câteva luni înainte să-i expire mandatul!

Federației Române de Patinaj era înființată în 1924.

