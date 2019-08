Conducerea clubului Mol Vidi l-a trimis pe Adrian Rus la echipa secundă, după ce stoperul care a participat cu naționala de tineret a României la Euro 2019 Under 21 a fost inclus pe lista preliminară a lui Cosmin Contra pentru ”dubla” cu Spania și Malta.

Maghiarii de la Mol Vidi l-au pedepsit pe tricolor în tentativa de a-l convinge să aleagă selecționata Ungariei. Înainte să joace pentru naționala de tineret a României, Adrian Rus, născut la Satu Mare, le-a dat speranțe ungurilor.

Având dublă cetățenie, română și maghiară, Rus a recunoscut că a trecut pe la naționala U21 a vecinilor și ar fi fost tentat să joace și pentru prima reprezentativă. Dezamăgit de cum a fost tratat, Adi a revenit la sentimente mai bune și a evoluat pentru România la Euro 2019 de tineret.

”Mereu mi-a plăcut să fiu sincer și așa voi fi și acum. Da, m-am gândit să joc pentru naționala Ungariei deoarece pot spune că am fost supărat pe țara mea, România, pentru că mi s-a interzis să mai joc fotbal. Iar cei de acolo mi-au întins o mână de ajutor.

Chiar am fost de mai multe ori la naționala U21 a Ungariei, dar au fost mici probleme cu cetățenia, de fapt eu am acum dublă cetățenie. Până la urmă, mă bucur sincer că am început să joc pentru România, sunt chiar foarte fericit. Acel capitol s-a încheiat, acum doar România există pentru mine”, a precizat Adrian Rus pentru Gazeta Sporturilor înaintea debutului la Europeanul de tineret din Italia, unde România a ajuns în semifinale și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Regulamentul îi permite lui Rus trecerea la o altă națională, întrucât el nu a apărut în tricolor și în vreo partidă a seniorilor. Rus are cetățenie maghiară, deci e disponibil pentru selecționata Ungariei!

Pentru a îndepărta orice dubiu, fundașul cu 7 selecții la naționala de tineret a României, trebuie să fie folosit într-un meci al primei reprezentative.

Fundașul central a evoluat sezonul trecut la Sepsi Sf. Gheorghe, sub formă de împrumut de la Academia Puskas. Rus a fost cumpărat în vară de Mol Vidi, în schimul sumei de 500.000 de euro.

Selecționerul României, Cosmin Contra, nu renunță la Adrian Rus: ”Eu tot o să-l chem. Chiar dacă n-a jucat la Mol Vidi în ultima vreme, el tot are meciuri în picioare, pentru că a fost la echipa a doua. Adi este un jucător care-mi place foarte mult. Are niște calități pe care ceilalți fundași centrali ai noștri nu le au.

Rus a jucat două meciuri ca titular la Mol Vidi, dar când a primit convocarea la naționala României a fost trimis la echipa a doua, în Divizia C. Este mai dificilă situația lui, pentru că este un jucător eligibil și pentru naționala Ungariei”, a spus Contra, la Digi Sport.

Selecționerul a mai precizat că a luat legătura cu jucătorul pentru a vedea care este situația. ”Am vorbit cu băiatul. Cei de acolo au pus presiune pe el înainte de a-i trimite noi convocarea. I-au spus, domne, să alegi naționala Ungariei, că acolo nu ai nicio șansă să joci la ei. Iar el le-a spus că mie mi-a cântat imnul național la Euro 2019 și vreau să joc pentru România”, a completat Contra.

Gigi Becali a aflat de problemele pe care le are Adrian Rus în Ungaria și a demarat negocierile cu Mol Vidi. FCSB vrea să îl împrumute pe Rus până în vară și să păstreze o opțiune de cumpărare în valoare de 400.000 de euro.

