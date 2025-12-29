„A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei”, au transmis reprezentanții clubului pe pagina oficială de Facebook.

Născută în 1967, Tudorița Chidu a avut o carieră remarcabilă în atletism. În 1994, a câștigat medalia de aur la Campionatele Balcanice indoor în proba de 1.500 de metri. Performanța sa de la Sevilla rămâne însă cea mai notabilă realizare a carierei sale.

Începând din 2022, Chidu a antrenat copii și juniori la CSM Unirea Slobozia, unde a înființat o grupă dedicată acestora.

