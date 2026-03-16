Partida urmărită de 20.155 de spectatori a început tare. CFR Cluj a deschis scorul la prima fază, prin Biliboc (1), care a reluat la colțul scurt. A fost cel mai rapid gol din acest sezon de Superligă.

Universitatea Cluj a ripostat imediat și a reușit să restabilescă egalitatea pe tablă, după ce Lukic (4) a șters fin mingea centrată de Mendy.

La 1-1, același Lukic a trimis periculos cu capul, însă M. Popa a scos. Apoi, Biliboc putea face el „dubla”, însă mingea șutată de tânărul de la CFR a fost respinsă cu greu de Gertmonas în corner.

În partea secundă, Drammeh (56) a șutat peste din poziție bună, pentru ca Macalou (75) să trimită cu capul pe lângă poartă.

Finalul a fost incandescent. „U” Cluj a trimis în poartă prin Drammeh (87), însă golul nu a fost validat pentru henț, apoi balonul șutat de Macalou (89) a fost respins în față de M. Popa.

Studenții clujeni au punctat decisiv în minutul 90, prin Mendy, care a reluat mingea cu capul sub transversală. S-a terminat 2-1 pentru Universitatea Cluj, care începe cu dreptul play-off-ul din Superligă.

Au evoluat echipele:

„U” Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chinteș (82 El Sawy) – Bic – Drammeh, Nistor (73 Stanojev) – O. Mendy (90+5 A. Gheorghiță), Lukic, Macalou. Antrenor: Cristiano Bergodi

CFR Cluj: M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Korenica – Cordea (65 A. Păun), A. Aliev (88 Slimani), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu

În urma acestui rezultat, Universtitatea Cluj a urcat pe locul 2 în clasament, având 30 de puncte, cu unul mai puțin ca Rapid. Pe locul 3 este Universitatea Craiova, tot cu 30 de puncte, dar cu golaveraj mai slab. CFR Cluj ocupă locul 5, cu 27 de puncte.

În următoarea etapă, CFR Cluj va întâlni, pe teren propriu, Rapid București, într-un meci programat pe 20 martie, iar Universitatea Cluj va juca, în deplasare, cu FC Argeș, pe 21 martie.

