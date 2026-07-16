Tehnicianul clujenilor s-a văzut obligat să abordeze acest meci fără jucători cheie precum Coubiș și Mikanovic, ambii fiind indisponibili din cauza unor probleme medical. În aceste condiții, oaspeții din Ucraina au profitat de absențele din defensiva gazdelor și au controlat autoritar prima repriză, punând presiune la poarta apărată de Neofytos.

Goalkeeperul clujenilor a avut o intervenție salvatoare încă din minutul 5, când a blocat un șut periculos din careu trimis de Ponomarenko. Ucrainenii au reușit chiar să trimită mingea în poartă în minutul 16, prin Redushko, însă fanii clujeni au răsuflat ușurați după ce analiza arbitrajului video a anulat reușita pentru o poziție clară de ofsaid.

Scenariul s-a repetat doar cinci minute mai târziu, când un alt gol al oaspeților, marcat de Voloshyn, a fost invalidat tot de VAR. Dominarea celor de la Dinamo Kiev a continuat, iar Ponomarenko a zguduit bara transversală în minutul 32 cu o execuție spectaculoasă. Replica gazdelor a venit timid, prin căpitanul Alexandru Chipciu, care a fost blocat în ultimul moment în careu în minutul 36, lăsând tabela intactă la pauză.

În partea secundă a meciului, Universitatea Cluj a arătat o altă față și a reușit să echilibreze jocul. Alexandru Chipciu a semnat prima mare ocazie a reprizei în minutul 72, când șutul său puternic a fost scos cu greu în corner de portarul Neshcheret. Clujenii au continuat să preseze, însă Drammeh a irosit o poziție bună în minutul 75, trimițând o minge mult prea slabă pentru a-l pune în dificultate pe portarul advers.

Momentul cel mai controversat al meciului s-a petrecut în al doilea minut al prelungirilor regulamentare. Vivcharenko l-a lovit în careu pe Friday Adams, însă centralul partidei a lăsat jocul să continue, iar arbitrii din camera VAR au refuzat în mod surprinzător să intervină. Fără o decizie de penalty, meciul a intrat în reprizele de prelungiri, unde ambele echipe, epuizate fizic, au preferat să nu își asume riscuri și au așteptat loviturile de departajare.

La loteria penalty-urilor, blestemul Universității Cluj a ieșit din nou la suprafață. După ce au pierdut în același mod Cupa României și Supercupa în fața Universității Craiova, clujenii se văd acum eliminați și din Europa League, tot după lovituri de la 11 metri.

Deși Dan Nistor a executat impecabil și a deschis seria golurilor, „Șepcile Roșii” au pierdut rapid controlul. Portarul Neshcheret a apărat șutul trimis de Codrea, iar după ce Brazhko i-a adus pe ucraineni în avantaj, căpitanul Alexandru Chipciu a trimis mingea mult peste poartă. Ovidiu Bic a păstrat pentru câteva momente speranțele pe Cluj Arena, însă Lonwijk nu a greșit de la punctul cu var, stabilind scorul final de 4-2 la lovituri de departajare în favoarea lui Dinamo Kiev.

În ciuda eliminării din Europa League, parcursul european al clujenilor nu se oprește aici. Universitatea Cluj va continua aventura în turul secund preliminar al Conference League, unde va juca împotriva norvegienilor de la Brann Bergen.

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